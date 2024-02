Un experto, sobre el incendio de Valencia: "Se propagan más rápido en las fachadas que al aire libre"

El horror este jueves en Valencia. Un bloque de viviendas de 14 pisos ha sido pasto de las llamas con un incendio declarado a media tarde y que ha sorprendido a numerosos vecinos en la zona.

Desde el primer momento están llegando testimonios que dan muestra de la tragedia que se vive en la ciudad valenciana. En palabras de los expertos es, incluso, más complejo que los fuegos a campo abierto, por su capacidad de expansión.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Para Antonio Hospitaler, profesor de la Univesitat Politécnica de Valencia, se suman "muchos factores de riesgo". Como ha explicado en el Canal 24 Horas, "los incendios se propagan más rápidos en las fachadas que al aire libre, porque se pegan las llamas y suben con mucha velocidad aprovechando que el material de construcción es combustible". Además, detalla la incidencia del "viento, que lo complica todo mucho".

"Estaba trabajando y mi hermano me ha dicho que me asomara a la ventana. Eran las 17 y algo y no me creía lo que estaba viviendo", explica Luis, un vecino al canal 24 Horas. "Me parece que estaba soñando". En su caso asegura que "miedo no he tenido porque estamos lejos, pero sí tengo mucho respeto por la gente que esté involucrada, esto es terrible".

Otro vecino del barrio, Carlos, ha detallado al mismo medio "que la velocidad ha sido increíble". "Las llamas esta tarde eran de 7-8 metros, ahora ya no son tan enormes, pero esto es una tragedia horrible", ha añadido antes de mostrar su incredulidad y su enfado porque un edificio tan moderno pueda arder tan rápido.