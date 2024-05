La 'ciudad flotante' jamás vista en Galicia pide atracar en puertos

Anthem of the Seas.

El mes de mayo da comienzo al inicio de la temporada de cruceros y uno de ellos, el 'Anthem of the Seas', el trasatlántico más grande que ha llegado a Galicia hasta la fecha regresará al norte de España.

El Festival de Eurovisión protagonizará el inicio de la temporada de Royal Caribbean International en España esta primavera. Este domingo parte de Barcelona 'Oasis of the Seas', uno de los cuatro cruceros temáticos sobre Eurovisión de la línea de cruceros.

Este buque se sumará a otros tres barcos, 'Odyssey of the Seas' y 'Explorer of the Seas', desde Civitavecchia y Rávena en Italia, y 'Anthem of the Seas', desde Southampton. Todos ellos ofrecerán igualmente cruceros temáticos relacionados con el Eurovisión.

Pero el 'Anthem of the Seas' es único. Creado en los astilleros Meyer Werft en Bremerhaven (Alemania) tiene unas características únicas. 16 cubiertas y 347 metros de eslora.

La capacidad la convierte en una verdadera isla flotante, con una capacidad de hasta 167.800 toneladas, pudiendo albergar hasta a 4.180 pasajeros entre sus más de 2.000 camarotes.

En su interior, servicios difíciles de creer en un crucero. Una grúa atalaya, con récord Guinness incluido, por alcanzar los 90 metros de altura. Pistas de coches de choque, 18 restaurantes y tres teatros para disfrutar del ocio a bordo.