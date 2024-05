El agua 'premium' de España que se bebe en Gibraltar

Gibraltar es uno de los puntos más curiosos del sur de la Península Ibérica. Las fronteras en el Peñón, mientras siguen las negociaciones entre el Gobierno de España y Reino Unido, mantienen las cosas habituales.

Pero hasta el territorio británico llega un agua 'premium' que se comercializa en la zona, aunque su producción está en suelo español.

Tal y como informa Europasur, hay una marca de agua envasada que está cogiendo mucho peso en Gibraltar, aunque su origen está en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Se trata de Water on the Rock, una marca que tiene como lema "Better water for a better Gibraltar (mejor agua para un Gibraltar mejor)". Un producto de calidad premium que tiene un formato de tetra-pack.

Lo que supuestamente sirve para mantener su calidad es que evitan ofrecer su producción en las botellas de plástico habituales y el líquido de dentro se encuentra libre de cualquier tipo de impureza.

El cartón reciclado cuenta con 330 mililitros de agua sometida a un proceso de osmosis y que, además de su cartón reciclado, tiene un tapón de material reciclado a base de caña de azúcar.