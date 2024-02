La estudiante malagueña fuera de serie con 14 de nota en selectividad y 14 matrículas

María Cuadrado una joven malagueña de 19 años, es ya es una voz más dentro del mundo literario español. Esta joven escritora y estudiante de Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga lleva 27 libros ya escritos. Cabe recordar que 2021 fue noticia tras conseguir un 14 en selectividad, la nota más alta.

Ella decía que nunca se habría esperado sacar una nota como esta, pero su abuela siempre lo tuvo claro. Pues, su nota más baja en toda su etapa escolar ha sido un 8 en cuarto de primaria. Nunca ha suspendido ningún examen. Lo único que se le ha resistido ha sido un dictado musical en el conservatorio. Es decir, que mientras la profesora tocaba una pieza al piano, los alumnos tenían que escribir las notas. Pero más allá de este tropiezo, su media siempre ha estado en la excelencia.

Por si esto fuera poco, cuando hizo selectividad en 2021 ya había comenzado su carrera como escritora. Ella misma se autoeditó su primera novela, Beyond, en 2020, la cual es el primer libro de la saga Black Tears y también esperaba poder publicar su segunda novela, también en inglés, con una editorial india. Y eso fue lo que pasó, So long as I’m with you (Mientras esté contigo) vio la luz en 2021 y ya en 2023 publicó su primera novela en español: Todo y nada, nada y todo, que se agotó el primer día en Amazon y en las librerías que lo vendieron.

Con la mirada puesta en el futuro, la estudiante de tercero de Traducción e Interpretación quiere continuar su camino dentro del mundo de las letras, pero no tiene un rumbo fijo, por lo que ha optado por dejarse llevar por su instinto e imaginación. Eso sí, ya se ha embarcado dentro del mundo de la traducción de libros, ejerciendo así por primera vez su profesión, y también ha impartido alguna que otra clase. No sabe lo que le deparará el futuro, pero tiene claro que quiere “un trabajo que me dé tiempo para escribir”. Mientras tanto, seguirá escribiendo en sus notas del móvil y en su libreta todas las ideas que se le ocurren en su día a día y todos aquellos personajes que en un futuro podrían llegar a tener un hueco en alguna de sus historias.

Mientras escribe en sus ratos libres, María estudia Traducción e Interpretación en la facultad de Málaga. No hace falta decir que le va de maravilla. Su nota media en la carrera es de 9,61 y entre los dos primeros cursos ya acumula 14 matrículas. De momento, no ha podido optar a una beca, ya que dice que nunca cumple con los requisitos.

Por tener un expediente académico tan brillante, más de una persona le criticó que no hubiera escogido otra carrera más difícil a la que podría acceder sin problema, pero en su elección primó, justamente, ese aspecto. Siempre lo tuvo claro cuando llegó el momento de elegir grado. Expresa que desde el primer momento sentía que había nacido para dedicarse a la literatura.