La expresión con la que los alemanes se acuerdan de España si algo es raro o difícil

Casi 600 millones de habitantes. Esa es la cifra de hablantes de español en el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera, de acuerdo a los datos del informe 'El Español en el Mundo, Anuario 2023, del Instituto Cervantes al que hace alusión el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que respecta a las lenguas maternas más habladas, el chino encabeza la lista. Los prácticamente nulos lazos de unión entre esta lengua y la nuestra, con una alfabeto, signos y tonos completamente diferentes, han supuesto que entre los españoles sea popular la expresión "me suena a chino" cuando expresamos que no entendemos nada de lo que no están diciendo o nos resulta complicado y/o difícil.

Por su parte, en China suelen decir "me suena a marciano" cuando algo les resulta raro o extraño. Asimismo, otros países como Francia o Rusia también se refieren al chino como "algo raro". Una situación que no sucede en otra nación europea: Alemania.

Una expresión alemana que alude a España

En un ambiente marcado por la Eurocopa 2024, en la que hoy la selección española medirá sus fuerzas ante la anfitriona Alemania en los cuartos de final de la competición en el Stuttgart Arena de Stuttgart, cabe mencionar la expresión que los alemanes emplean para referirse a eso que les resulta raro o difícil de creer: "me suena a español" ("Das kommt mir spanisch vor!" en alemán).

Esta frase hecha tiene su razón histórica. Carlos I de España también fue V de Alemania. Dado que fue nombrado rey a la tierna edad de 16 años, al asentarse en España, se vio obligado a estudiar el idioma. En 1530 fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano, un cargo que le "obligaba" a aprender alemán. Ante lo que suponía esto último, decidió instaurar el español como lengua oficial del Imperio; una decisión que podría explicar el origen de esta expresión.