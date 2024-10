La expresión de Aragón para manifestar asco que en el resto de España no entienden

Aragón está cargada de expresiones que es común escuchar entre los oriundos de la comunidad autónoma, pero que a personas de otras regiones de España le pueden resultar totalmente desconocidas.

Los aragoneses no se mojan mucho cuando llueve, se 'chipian'. Cuando alguien realiza una tarea deprisa y corriendo, de forma chapucera y sin prestar atención a los detalles, se le dice que es un zaborrero. De la misma forma, los que son amantes del dulce son conocidos como 'lamineros'.

La lista de expresiones y palabras populares de esta comunidad autónoma es larga, y pueden ir acompañadas de un 'co', una de las muletillas típicas de Aragón que sirve para referirse a chico/a, de igual forma que se emplea 'illo' en Andalucía.

Una expresión de Aragón para referirse al 'asco'

Ya sea porque te da asco una comida, no puedes acercarte a un animal o te produce cierta grima, en Aragón se dice que 'da pampurrias'. "El brócoli me da pampurrias" se puede escuchar decir a un pequeño o pequeña aragonés cuando le da asco esta verdura que le acaban de poner en el plato. En el resto de España es más popular la expresión 'me da escalofríos'.

Sumado a ello, la expresión 'dar pampurrias' no se debe confundir con otra más popularizada en todo el país como es 'dar un pampurrio'. Tal y como recoge la Real Academia Española (RAE), pampurrio se usa como dialectismo noroccidental -Valladolid, Asturias, entre otros lugares- para referirse a un desmayo o mal. "¡No me digas esas cosas que me va a dar un pampurrio!" se emplea para hacer alusión a ese ataque repentino producido por un disgusto o una impresión fuerte.