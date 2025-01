La hija de Dominique Pelicot revela que su padre también abusó sexualmente de ella

Caroline Darian, hija de Dominique Pelicot, condenado a 20 años por la justicia francesa -la máxima condena posible- por drogar, violar y grabar a su mujer Gisele mientras era abusada por otros hombres durante 10 años, ha denunciado públicamente durante una entrevista en el programa Today de la cadena británica BBC haber sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre.

Apenas un mes después de hacerse oficial la condena sobre Dominique, la hija del matrimonio relató y recordó la escalofriante historia familiar que le perseguirá para siempre, y aseguró que "en ese momento (conocer la noticia), perdí la vida normal que tenía".

"Mi madre me dijo que había descubierto esa misma mañana (noviembre de 2020) que Dominique había estado drogándola durante unos 10 años para que diferentes hombres la violaran", afirmó Caroline quien define lo ocurrido ese día "como un terremoto, un tsunami".

Además, dejó claro cuál cree que debería ser el destino de su padre: "Debería morir en prisión", aseguró. Junto a la condena de su padre, otros 50 hombres, cumplirán condena entre rejas por haber abusado de Gisel cuando se encontraba inconsciente.

Tras revisar su computadora portátil y sus teléfonos, encontraron miles de videos y fotos de su esposa Gisèle, claramente inconsciente, mientras era violada por desconocidos.

"Sé que me drogó pero no tengo ninguna prueba" Caroline Darian

Respecto a su experiencia personal, Caroline aseguró en la entrevista que su padre la drogó. "Sé que me drogó pero no tengo ninguna prueba", afirmó, y recordó temblorosa y al borde del llanto cómo fue el momento en el que le enseñaron las imágenes que su padre guardaba en su ordenado, en las que estaba ella misma inconsciente y acostada en la cama. "Viví un efecto de disociación. Me costó mucho reconocerme desde el principio", afirmó.

"El policía me dijo: 'Mira, tienes la misma marca marrón en la mejilla… eres tú'. Entonces comencé a ver esas dos imágenes de manera diferente… Estaba acostada sobre mi lado izquierdo, como mi madre en todas sus fotos", recordaba..

Gisèle Pelicot, el valor de una víctima convertida en icono feminista "A todas esas víctimas, quiero decirles: mirad a vuestro alrededor, no estáis solas", dice la mujer que, a su pesar, se ha convertido en un icono feminista. Con sus 72 años, ha logrado de verdad que "la vergüenza cambie de bando".

Darian en estos momentos trabaja para poner fin a la sumisión química que padecen miles de mujeres en el mundo y a quienes nadie cree "porque no hay pruebas", lamenta. Por último, dejó claro que Dominique ya no es su padre y que "jamás volveré a llamarle papá".