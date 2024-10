La marisquería franquista de una mujer de 90 años que te pregunta la ideología: "Con el incómodo ambiente y los 'viva España' no se disfruta"

Son conocidos los casos de locales nostálgicos del franquismo -más bien sus propietarios o los clientes más fieles, con perdón de las instalaciones- en los que abundan los restaurantes con guiños al dictador Francisco Franco. Hasta hay un restaurante asiático en Usera que demuestra que da igual la contradicción en los amantes del caudillo.

En esa línea, destaca también una marisquería gallega, en la localidad pontevedresa de A Guarda -aunque ellos probablemente digan La Guardia-, cerca de la frontera con Portugal, cuya historia recoge en un reportaje El Debate.

Se trata de Casa Olga, regentado por Olga, una señora a la que definen así en dicha información, aludiendo a una reseña: "Olga sigue recibiéndote con un abrazo a cada comensal, te pregunta por tu ideología. Te puede sentar bien o mal, pero si somos capaces de escuchar más allá de la política, te encuentras con una señora fuerte, amable, trabajadora y cariñosa".

"Ella vende su producto, la langosta y la nostalgia franquista"

Otras reseñas mencionan la calidad del producto o que su precio es elevadísimo, pero la tónica predominante es el componente ideológico: "El local, sin grandes pretensiones, con su ronco a la nostalgia del ayer, con símbolos de Franco a quien profesa cierta devoción Olga, que no oculta ser una mujer de derechas muy pro activa y muy tolerante. Ella vende su producto, la langosta y la nostalgia franquista".

"Te pregunta por tu ideología para asegurarse de que no seas socialista"

Se recoge también en la mencionada información que Olga te sirve aunque seas socialista -no explica qué pasa con los marxistas-: "La dueña es una señora muy dulce pero invasiva y nostálgica del Caudillo, cosa que podría no importar si no primara en el ambiente, ya que nada más entrar te pregunta por tu ideología para asegurarse de que no seas socialista". Y sentencian: "El marisco estaba bien pero con el incómodo ambiente y los 'viva España' no se disfruta".