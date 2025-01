La novia recibe el álbum de fotos de su boda y queda destrozada al verse en las fotos: "No puedo verlas, nadie me avisó"

Las fotos de las bodas pueden provocar alguna que otra sorpresa. Una mujer que recientemente contrajo matrimonio, ha confesado que "se pone extremadamente triste" cada vez que mira las fotos de su enlace nupcial.

Según publica la revista estadounidense People, al recibir las fotografías, la novia se quedó "destrozada" al descubrir que su sujetador era "bastante obvio" y "visible" en "casi todas y cada una de ellas". "No puedo mirar mis fotos sin molestarme", comenta ella misma en la red social Reddit.

"El problema comenzó cuando el vestido de novia llegó en una talla incorrecta", relata la joven, en unas declaraciones recogidas por el medio estadounidense. "Mi vestido de novia fue pedido tres tallas más grandes que mi talla habitual y me aseguraron que esto era completamente normal", confirma.

De hecho, "cuando llegó", "estaba nadando en él y no había perdido peso", ironiza. "Tengo tetas grandes, pero la parte superior literalmente ni siquiera tocaba mi cuerpo. Una vez más, la tienda de novias me aseguró que esto era estándar antes de las modificaciones".

Pero la publicación lamenta que "incluso después de las modificaciones", "el vestido no estaba bien". Aunque, "debido a que la novia se sintió aliviada de que la tela finalmente estuviera entallada, no analizó en detalle el vestido de cerca como debería haber hecho". Fue en su "gran día" cuando se percató de que algo andaba mal.

"Me puse el vestido, miré hacia abajo, noté un ligero vacío y pude ver claramente mi sostén", explica la mujer. "Le pregunté a todos los miembros de mi cortejo nupcial si podían verlo y me dijeron que no, así que confié en ellos y lo acepté. Tuvimos un día increíble". Hasta que llegó el momento de ver las fotos.

La recién casa dice sentirse "destrozada" y "odio haber gastado tanto dinero en un vestido que no me quedaba bien. Estoy muy decepcionada". Además, cree que "mis sentimientos provienen principalmente del hecho de que nadie me dijo que estaba paseándome con mi sujetador a simple vista".

En los comentarios, muchos usuarios de la red social empatizaron con la joven. Aunque, "tuvieron reacciones mixtas". "Algunos comentaristas sintieron que era horrible no señalar el problema y otros argumentaron que los invitados probablemente no dijeron nada porque no querían que la novia se sintiera cohibida", concluye la publicación.