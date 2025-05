Un especialista en reconocimiento facial expresa lo que revela el rostro de León XIV: muchos estarán de acuerdo

La noticia de la semana, del mes y seguramente, una de las del año es el nombramiento del nuevo papa León XIV tras el fallecimiento de Francisco I. Bajo la elección de su nombre, en honor a León XIII, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, se convirtió el pasado jueves en el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.

Desde ese momento, la figura de Prevost ha sido mundialmente conocida. Muchísimos han sido los análisis, lecturas y opiniones acerca de su persona, pero algunas de estas cuentan con una mayor entidad debido a las personas que las realizan. Una de estas ha sido Tomas Saparis, reputado especialista en lectura de rostros y relaciones.

Con la intención de dar a conocer un análisis completo de la figura de León XIV, Saparis decidió compartir sus conocimientos y conclusiones al portal web tv3.lt acerca de cuáles fueron sus primeras impresiones al ver al recién nombrado papa electo.

Para comprender el análisis del experto, hay que saber que se centró en todos sus rasgos faciales y los que estos le transmitían. No solo respecto a sus características y virtudes o defectos humanos, sino también sobre lo que se puede esperar de su pontificado. En este sentido, Saparis señaló que el rostro de León XIV demostraba bondad y empatía, pero también señaló su frente, cuya estructura le transmite una sensación de ser un intelectual fuerte, sólido y empático.

En este sentido, se centró en la amplitud de su frente y en la forma de sus ojos y nariz, la cual le transmite sinceridad. Esto, según argumenta el experto se denota en que los ojos y el hueso nasal son muy finos: "También es un buen analista, que se fija muy bien en todos los detalles, y puede ser un buen negociador y diplomático", aseguró.

Sin embargo, señaló que no hay que confundir la empatía y sinceridad con dejarse llevar por opiniones o no tener un sentido crítico y unas ideas propias y asentadas. Así, afirmó que sus rasgos faciales también le denotan que el nuevo pontífice tiene fuertes ideas propias que no le dan miedo de expresas públicamente. Del mismo modo, destacó que también cuenta con gran compasión por los demás y que los comprende muy bien.

"También es una persona bastante categórica, fuerte, que tiene y expresa su opinión; esto se refleja en la forma de su mandíbula y mentón, que también delata sus cualidades diplomáticas", afirmó, para continuar diciendo que cree que cuenta con un gran sentido del humor.

Finalmente, destacó la finura de sus labios y destacó que esto podría ayudarle a lo largo de su carrera como papa, ya que tiende a decir solo lo necesario, sin estridencias "ni tonterías". En conclusión, afirmó que aunque para muchos pueda ser considerado como un papa malo o incapaz de gobernar, su opinión personal es totalmente la contraria.

