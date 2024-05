La palabra catalana de tres letras para despedirse sin miramientos que toda España debería adoptar

La riqueza lingüística del catalán se refleja en su extenso repertorio de expresiones y palabras propias, que pierden su significado al salir de Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona. Esto es especialmente cierto con la frase 'Besòs o Llobregat', muy común en la capital catalana y que se usa para referirse a la cercanía de un lugar con uno de estos ríos, o para señalar una corta distancia con destinos como la playa o la montaña. Junto a esta, hay otras expresiones populares del catalán:

'Apa'

Este término no tiene una traducción directa al español, pero es similar a decir 'venga'. También puede utilizarse para animar a alguien o para despedirse sin miramientos. "Apa, ya hablamos luego".

'Fer un poti poti'

'Has fet un poti poti', que traducido literalmente sería 'has hecho un poti poti', se emplea para indicar que alguien ha hecho una mezcla extraña que no encaja bien.

'Les coses clares i la xocolata espessa'

Esta frase, traducida al español como 'las cosas claras y el chocolate espeso', se usa para pedir honestidad o claridad en un tema.

'S’ha acabat el bròquil'

Se utiliza para dar por concluida una discusión o cuestión. Tiene un significado similar a 'se acabó lo que se daba'.

'Bufar i fer ampolles'

La expresión 'soplar y hacer pompas' se utiliza para señalar que algo es sencillo de realizar, similar a la frase en español 'esto es coser y cantar'.

'Bikini'

En español, este término se refiere al traje de baño femenino, pero en Cataluña también se usa para denominar al sándwich mixto.