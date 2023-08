La pensión de viudedad que te corresponde si estás divorciado

La pensión de viudedad es una prestación que la Seguridad Social ofrece a las personas cuya pareja fallece. Pueden acceder a ella todos los viudos y viudas, sin importar si estaban casados o no, e incluso si se habían divorciado ya.

En caso de matrimonio o pareja de hecho, los trámites son más sencillos. Y la cantidad de dinero a percibir varía dependiendo de la situación del propio beneficiario.

La cantidad que se recibe por una pensión de viudedad es el 52% de la base reguladora. No obstante, esta cifra puede aumentar hasta el 60% si el viudo tiene 65 años o más años, si no percibe ingresos por trabajar, si no tiene rentas capital mobiliario, inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas superiores a 7.707 euros al año, o si no tiene derecho a ninguna otra pensión pública.

Sin embargo, en caso de divorcio hay que cumplir varios requisitos específicos para poder cobrarla. Así pues, si el interesado rehace su vida sentimental, la pensión podría desaparecer.

La primera condición para recibir pensión tras el divorcio es, precisamente esa: que ninguno de los dos haya vuelto a casarse o a registrarse como pareja de hecho. Tampoco pueden haber pasado más de diez años entre la fecha del divorcio y la del fallecimiento del excónyuge.

Se podrá percibir esta pensión también si existen hijos comunes, si el matrimonio o la pareja de hecho ha durado más de 10 años y si el viudo beneficiario tiene más de 50 años en la fecha de la muerte de su expareja.