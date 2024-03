La RAE dicta sentencia con la eterna duda entre impreso e imprimido

En el arte de la perfecta escritura y la expresión oral sublime en español, una de las dudas que es más que probable que te haya asaltado en alguna ocasión es cómo se escribe el participio del verbo imprimir: impreso o imprimido.

"Lo has dicho mal. No es imprimido, es impreso" es una frase que quizás te hayas escuchado de uno de los amantes de la gramática y la ortografía. Diccionario de la Real Academia Española en la mano (RAE), la realidad es que los que te lo han dicho no tienen razón.

La propia RAE aclara que el uso de las dos opciones son perfectamente válidas, y es que el verbo imprimir tiene "dos participios, ambos igualmente correctos: impreso se documenta desde el siglo XIII e imprimido desde el siglo XV". Ambas no son consideradas vulgarismos, puesto que "se documentan en el uso culto", aclara la Real Academia Española.

Ambas son correctas

El Diccionario Panhispánico de Dudas también subraya esta duda. El mismo hace hincapié en que ambas son correctas, si bien el participio irregular impreso es más frecuente en América que en España, donde nos decantamos más por el participio regular: imprimido.

En cuanto a la función adjetiva, en todos los territorios de habla hispana, nos solemos decantar más por la forma irregular impreso: "Por favor, acércame la carta impresa" es una frase que bien podríamos tanto decir como escribir.