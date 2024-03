Los 6 errores de los trabajadores españoles que que acaban con tu reputación en el trabajo

Pocas veces nos detenemos a pensar si nuestra forma de expresarnos de forma escrita es la mejor, si cometemos errores ortográficos de gran calado o si inconscientemente caemos en errores gramaticales garrafales que pueden dejarnos en una situación un tanto vergonzosos en los que desearíamos que la tierra nos tragara.

De entre todos los errores en los que incurrimos los españoles, hay algunos que estadísticamente se repiten más a la hora de redactar y que en esta ocasión intentaremos corregir para que no vuelvan a caer en ellos.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

1. Aun o aún

La primera palabra sobre la que gran parte de la población tiene dudas y en numerosas ocasiones suele costarles diferenciar es "aun", que puede ir bien con tilde o sin ella. Evidentemente, ese signo ortográfico es clave para que este término tenga un significado u otro totalmente distinto. Y es que, mientras que, "aún" es sinónimo de "todavía", aun se emplea como sinónimo de "hasta" o "incluso" cuando tiene un valor inclusivo-ponderativo, según apunta la RAE.

2. Imprimido o impreso:

Otra de las eternas dudas para muchos se encuentra en si el participio de imprimir es "imprimido" o "impreso". Según apunta la RAE ambos se consideran correctos, aunque por lo general se suele usar "impreso" como principal opción.

3. Más información

Este tercer ejemplo no trata de una duda acerca del significado o error de la utilización de una palabra, sino al mal uso que se le da. En esta ocasión hablamos de si es correcto escribir y decir "mayor información" o "más información".

Si atendemos a la definición de la RAE de "mayor", podemos encontrar que significa "adjetivo comparativo de grande", mientras que "más" es un adverbio de cantidad, que "denota idea de exceso, aumento, ampliación o superioridad en comparación expresa o sobrentendida". Por ello, lo correcto es escribir "más información".

4. Horario abreviado

Otro error muy común por nuestra parte es el de escribir de forma incorrecta las horas abreviadas, de modo que muchas veces utilizamos "10hrs" o "10hr", cuando lo correcto sería escribir "10h".

5. Sino y si no

Sin duda, este es una de las confusiones más generalizadas por parte de muchísimas personas. El famoso "sino" o "si no", que como ya pueden imaginarse, en función de cómo se escibra significara una cosa u otra.

En el caso de "sino", la RAE lo cataloga como una conjunción adversativa, por lo que su uso está restringido a frases en las que se quieran contraponer dos ideas o hechos: "No iré a la playa sino a la piscina". Por el contrario, la función de "si no" es la de actuar como condicionante, ya que ese "si" actúa como condicional: "Si no comes, te pondrás malo".

6. Porque, por qué, el porqué:

Por último tenemos otro gran dilema para muchos y que, si los comparamos con los cinco anteriores, es seguramente el más complicado de utilizar. Se trata del "porque", "por qué" y "porqué".

El primero de ellos, porque junto y sin tilde, sirve para responder a una pregunta que a su vez, ha tenido que ser realizada con el "por qué". Ejemplo práctico: "¿Por qué no te vas a dormir? Porque no tengo sueño". Esto se debe a que el "porque" es una conjunción causal que significa causa o razón de algo.

Por el contrario, "porqué", es un sustantivo que significa ‘causa, motivo o razón’ y también se puede usar para responder a una pregunta introducida con "por qué". La diferencia entre "porque" y "porqué" radica en que el primero es una conjunción mientras que el segundo es un sustantivo, razón por la cual se escribe siempre con un "el" por delante: "No entiendo el porqué de tu actitud".