Preguntan a Serrat por la situación política en España y usa un adjetivo que escocerá a más de uno

El cantante y compositor Joan Manuel Serrat ha sido reconocido esta semana con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 y ha ofrecido una entrevista al diario ABC en la que ha hablado de algunos de los temas de actualidad política.

Al ser preguntado sobre qué le parece la situación política en España, el cantautor no ha dudado en responder con un adjetivo que no gustara a algunos de los representantes del Congreso.

"La situación política es lamentable. Hay un exceso de polarización. Soy una persona que cree en los pactos y el diálogo", ha defendido.

Joan Manuel Serrat ha justificado que el debate "no debe ser confrontación" y sí cree que "debe servir para enriquecer los puntos de vista". "Detesto la intolerancia y reivindico la reflexión", ha añadido.

Tras ello, le han preguntado por el inicio de campaña de las elecciones catalanas y ha reconocido que "el cambio depende de lo que cada uno vote". "Pero el cambio debe pasar por el respeto al derecho ajeno y ese enriquecimiento común a través del diálogo", ha explicado.

Cuando le han preguntado si le han tratado mal los independentistas, Serrat ha confesado que "el maltrato siempre me ha venido de los intolerantes, de los que no respetan las opiniones que no concuerdan con las suyas".

"De aquellos que, citando a Antonio Machado, son hombres de cabeza pequeña que embisten contra todo lo que no les cabe en la cabeza", ha sentenciado el cantautor.