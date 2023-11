Los ladrones del casco se ensañan con los Carrefour de Extremadura

Dos tiendas de Carrefour Express han sido atracadas en menos 24 horas en Extremadura. Según la información que maneja La crónica de Badajoz, ambos robos habrían sido perpetrados por los mismos autores: dos hombres que acudían en moto y con la cabeza cubierta con casco encima de un pasamontañas.

En ambos robos se llevó a cabo el mismo modus operandi: dos hombres llegaban en una moto y entraban en el supermercado con el casco puesto. Amenazaban a los cajeros para que les dieran todo el dinero y después se marchaban corriendo del lugar.

Primer robo: Ronda del Pilar

El primero de los atracos ocurrió sobre las 16:00 horas de este lunes en la Ronda del Pilar. Los ladrones consiguieron llevarse, a punta de pistola, el dinero de la caja. En el momento del robo solo había un trabajador en el establecimiento y se encontraba reponiendo estanterías en el interior. Un ladrón se quedó fuera y otro entró para, posteriormente, apuntar al cajero con una pistola y pedirle que introdujese todo el dinero de la caja en el interior de una mochila que portaba.

Los dos ladrones se marcharon a toda prisa del lugar de los hechos y el cajero salió corriendo para intentar coger su matrícula. Sin embargo, fue misión imposible porque estaba tapada con cinta. Después llamó a su jefe y a la Policía, que comenzó a investigar el suceso.

Segundo robo: avenida de Pardaleras

El segundo atraco tuvo lugar el martes a las 13:30 horas en la avenida de Pardaleras con las mismas características. En esta ocasión había dos trabajadores en la tienda y clientes en el interior. Cuando el cajero se acercó para ver si necesitaban algo, uno de los ladrones le pidió que introdujese todo el dinero en una riñonera que le lanzó. Pero éste les dijo que no era capaz de hacerlo -la llave se quedó encajada- y accionó el botón del pánico.

Aunque en este caso no pudieron llevarse el botín porque la caja no abría, sí que hicieron uso de la pistola que portaban. Han disparado en dos ocasiones, aunque no hay heridos. Sin embargo, el cajero sostiene que cree que el arma no era real, sino de fogueo.