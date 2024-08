Los observadores espaciales se asombran con la imagen del humo de los incendios de Canadá sobre España

Si al mirar al cielo lo has visto turbio y blanquecino no ha sido por calima, niebla o polvo en suspensión procedente del Sáhara. Se trata del intenso humo generado por los más de 428 incendios forestales que han afectado este mes a Columbia Británica, Canadá. Un inusual hecho que ha sido captado por el satélite Copernicus.

“Esta imagen en color, adquirida a través del satélite Sentinel-3B a las 10:07 UTC del 19 de agosto de 2024, capta vívidamente el humo sobre la costa occidental de Francia y las Islas Baleares mientras continúa su viaje a través del Mar Mediterráneo”, ha publicado la cuenta de X dedicada al satélite.

“Los incendios forestales en el norte de Canadá han estado arrojando enormes cantidades de humo que han recorrido miles de kilómetros a través del océano Atlántico, oscureciendo los cielos de Europa occidental”, detalla la nota publicada.

¿Cómo ha llegado a España?

El humo se ha dejado ver especialmente en el noreste de la península, a lo largo del valle del Ebro y Cataluña, así como Baleares. El meteorólogo Samuel Biener explica en Meteored que "el material particulado emitido por la quema de biomasa se eleva a los niveles medios y altos de la atmósfera, siendo dirigido por los vientos del oeste hasta llegar a nuestra geografía".

Por su parte, Roberto Granda detalla en eltiempo.es que “la circulación atmosférica en capas medias y altas ha favorecido que este humo llegue al país”. En concreto, especifica que “transportados a lo largo del Atlántico, llegan en capas medias a nuestro país, enturbiando los cielos como lo haría la calima”.

¿Puede empeorar la calidad del aire?

Sobre si el humo puede tener algún efecto adverso en nuestro país, los expertos han sido tranquilizadores. Granada indica que “no se esperan consecuencias relevantes en superficie o que puedan perjudicar a la población, ya que no está afectando a la calidad del aire de España”.

En la misma línea, Biener apunta que, pese a que “muchas poblaciones de Norteamérica, donde el humo está más cerca de la superficie, si han visto empeorada la calidad del aire”, nuestro país no tendrá ese problema: “En España no se espera que la presencia del humo en las capas altas cause un empeoramiento claro en la calidad del aire en niveles bajos”.