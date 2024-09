Madrid premia al bus con ángulo muerto que atropella peatones

El Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) han dado un premio al bus con ángulo muerto que ha sido motivo de enfado entre algunos conductores.

Irizar e-mobility ha recibido el premio 'Muévete Verde' en la Categoría de 'Descarbonización del Transporte'. Unos premios que tienen como objetivo "identificar, difundir y reconocer las mejores iniciativas en el ámbito de la movilidad sostenible, segura y digitalizada" en la ciudad de Madrid.

Según han explicado la compañía guipuzcoana, Irizar e-mobility consigue este galardón gracias a su modelo de autobús Irizar ie tram, un vehículo 100% eléctrico "cuyo diseño ha facilitado el éxito de la primera línea de Bus Rapid de Madrid, puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Transportes".

El Bus Rapid de Madrid utiliza este singular modelo para operarlo en un carril reservado especial, con prioridad semafórica y expendedoras de billetes en parada que contribuyen a que "la velocidad comercial duplique a la de las líneas convencionales".

El premio lo ha recogido Iñigo Azcona, director comercial de España y Portugal de Irizar e-mobiltiy, que ha agradecido tanto al Ayuntamiento como a la EMT este reconocimiento.

"Estamos muy orgullosos de poder acompañaros en este proceso de transformación tecnológica y descarbonización que está viviendo Madrid. Gracias por haber elegido el ie tram para implementar la primera línea de Bus Rapid en Madrid y por permitirnos formar parte de este proyecto de referencia. Esperamos seguir trabajando y colaborando juntos durante muchos años", ha comentado.

Cámaras para terminar con los puntos muertos

Los trabajadores del autobús urbano de Zaragoza denunciaron el pasado mes de diciembre los problemas de visibilidad que habían provocado "atropellos que llevamos tiempo anunciando que iban a suceder".

"No queremos esperar a un atropello mortal para que busquen soluciones y nos tomen en serio", reclamaron. Una petición que obligó a la empresa municipal a intervenir y acabar instalando estas cámaras solicitadas por los conductores.

Uno de esos conductores, Raúl Cabeza, explicó a El Confidencial que había un problema de diseño grave. "Radica en el pilarete izquierda. En vez de estar en el cuerpo del autobús, como sucede con el resto de modelos, en este está en la parte frontal, es muy grueso y sube en diagonal", aseguró.

"Simplemente, no veo qué tengo a tres metros del morro del autobús. Varias veces he arrancado y he tenido que frenar de golpe, porque me llevaba por delante a un perro o un chaval en patinete", explicó, tras denunciar que ya se habían producido cuatro atropellos.