Marruecos en pie de guerra contra el tomate español: "Es descaradamente obvio"

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) emprenderá acciones legales contra las empresas que importan tomate marroquí a territorio comunitario por exceder el límite de toneladas exento de impuestos permitido por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos y, por tanto, incurrir en fraude fiscal.

Las investigaciones de COAG cifran en 230.000 toneladas excedidas desde el año 2019, lo que supone en términos monetarios no haber pagado al fisco unos 72 millones de euros, 14 millones anuales.

"Las cuentas son lo más benevolentes posibles con Marruecos, ya que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la UE sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos, lo que haría aumentar las cifras estimadas", subrayó el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora. El límite anual de toneladas de tomates exentas de tasas que las empresas pueden importar se sitúa en las 285.000, que deben pagarse a un precio mínimo de 0,46 euros cada cada kilo.

Además, COAG reclama la suspensión inmediata de este acuerdo de libre comercio que fue declarado ilegal en octubre de 2024 por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró ilícito el acuerdo por no contemplar el consentimiento del Sáhara Occidental e incluir Marruecos a los productos de esta región dentro del convenio. Sin embargo, la sentencia permite la extensión de este acuerdo por doce meses desde su publicación, el 5 de octubre de 2024, por lo que todavía mantiene su vigencia.

El anuncio de COAG, según ha informado el medio especializado Fresh Plaza, ha provocado reacciones en Marruecos. El presidente de la Federación Interprofesional Marroquí para la Producción y Exportación de Frutas y Hortalizas (FIFEL), Lahoucine Aderdour, ha asegurado al mismo medio que "las amenazas españolas no suscitan ninguna preocupación".

"Hemos oído hablar de este comunicado en la prensa, pero no hemos visto nada oficial. No es nada nuevo, ni sorprendente. Los productores españoles llevan años intentando obstaculizar las exportaciones marroquíes, sin éxito. Hasta ahora no ha habido ninguna acción legal, pero si ocurre, responderemos de la misma manera", ha dicho Aderdour.

El ejecutivo marroquí ha señalado que es poco probable que esas acciones legales tengan éxito. "El objetivo detrás de esta acción es descaradamente obvio, y es obtener más subvenciones. No veo a la justicia española cediendo al sabotaje de las relaciones comerciales entre Marruecos y Europa e instrumentalizándose en el tira y afloja entre los productores españoles y su gobierno o la Comisión Europea. Puedo decir con confianza que esta amenaza no suscita ninguna preocupación", ha agregado.

"Siguen en curso las negociaciones entre Marruecos y la Unión Europea para llegar a nuevos acuerdos agrícolas y pesqueros. Mientras tanto, las exportaciones marroquíes de tomate a Europa continúan sin interrupción", ha continuado Aderdour.