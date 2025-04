Comida o radio compartida, sillas de ruedas hasta un séptimo o ayuda a viajeros tirados: personas que se ayudaron entre sí en el apagón

"Con más o menos luz este país, cuando se pone, brilla". Le tomamos prestadas estas palabras a Aimar Bretos, director de Hora 25 de la Cadena SER, con las que calificó la "impecable" respuesta ciudadana este lunes ante las muchísimas dificultades causadas por el apagón masivo.

En un momento de angustia generalizada y, en muchos casos sin conseguir contactar con el resto de la familia, la mano tendida algún vecino fue clave para muchísimas personas, ya fuera para solventar alguna necesidad o, simplemente, para estar acompañados, tener un '¿qué tal?' o compartir información.

"El apagón me ha hecho juntarme con vecinas de mi calle, algunas que no conocía...". Esto, que lo podrían haber escrito muchísimas personas este lunes, lo contó la cantante Rozalén en sus redes sociales. "Mi día ha empezado de mierda, pero le han dado la vuelta", apostilló la artista, con una afirmación en la que no está sola.

Este lunes se vivió un 'arrimar el hombro' colectivo, desde vecinos subiendo a sus casas a mayores con problemas de movilidad, a conductores extremando el civismo en un día sin semáforos, pasando por quien no se olvidó de las mascotas.

Sin querer romantizar lo que fue, una jornada histórica (una más) en la que muchísimas personas lo pasaron fatal, hemos recopilado algunas vivencias de personas ayudándose entre sí:

La radio como punto de encuentro

Este 28 de abril el transistor fue el objeto estrella. Quien tenía uno con pilas podía seguir las últimas informaciones, en un momento en el que no funcionaban las llamadas ni había conexión a internet. Así, fueron muchas las personas que los pusieron al servicio de la comunidad, y se llegaron a formar corrillos para estar enterados de las noticias.

"Hoy conocí a mis vecinos gracias a una pequeña radio que tenía y que salí a compartir. Qué importante la vida de barrio", tuiteaba esta usuaria.

"Ayer, durante el apagón más grave e insólito sufrido jamás, ocurrieron cosas buenas. Por ejemplo: un vecino aparcó el coche con la radio encendida y abrió puertas y ventanas para que la gente supiera qué estaba pasando", reflexionó otra.

También hubo a quien le funcionaba en el coche y sirvió de altavoz de lo que estaba pasando:

Unión en Brazatortas

En redes sociales ha sido muy aplaudida la iniciativa de algunos habitantes de Brazatortas, en Ciudad Real, que al enterarse de que había un tren parado, acudieron a socorrer a los pasajeros.

Tuvieron que echar mano de herramientas para cortar la valla metálica y poder llegar a las vías. Una vez logrado, pudieron acercar comida y agua a los viajeros que, tras ser atendidos, pudieron llegar a Puertollano.

A pulso

No fueron pocas las comunidades en las que alguna persona mayor, dependiente o con problemas de movilidad se vio sin posibilidad de utilizar el ascensor para así regresar a su domicilio. Los servicios de emergencia pudieron asistir a muchas de ellas, pero en otros casos, fueron los propios vecinos los que se arremangaron.

"Ayer un vecino de mas de 90 años se quedó en el portal con su andador porque no podíaa subir a su piso (vive en un 9°). Los vecinos tardaron 0,5 segundos en unirse a mí para ofrecerse a subirlo a peso por las escaleras, bajarle agua y comida", relató una tuitera, mientras que otra contaba que en su portal habían subido a un séptimo a un vecino en silla de ruedas.

Las cosas del comer

Aunque hubo quien acaparó o arrasó en las tiendas y supermercados que abrieron, agua, latas, velas, pilas... un montón de 'por si acasos' también se compartieron de manera desinteresadamente. Además, al quebradero de cabeza que supuso el pensar que toda la comida del frigorífico y el congelador se iba a echar a perder, se sumó otra preocupación logística: ¿cómo cocinar si no funcionaban las vitrocerámicas, microondas y demás aparatos?

Hubo quien tiró de ingenio y recuperó el hornillo del camping o quien contaba con cocina de gas y podía apañárselas. Y, de nuevo, salió la solidaridad a relucir y aquello de 'donde comen dos, comen tres'.

Así lo contaba, por ejemplo, este tuitero: "Nuestra vecina (majísima) se ha encontrado a mi hijo mayor cuando volvía del instituto y se ha ofrecido a cocinarnos lo que necesitáramos, que ella tiene la cocina con butano".

En esa repentina vuelta al pasado, un problema añadido fue la falta de dinero en efectivo: tocaba pedir prestado o volver a que te fiaran en la tienda, como antaño.

Sin olvidarse de las mascotas

Quienes conviven con una mascota este lunes pudieron disfrutar de su compañía, pero algunos también tuvieron preocupaciones por falta de comida específica u otros problemas.

Sin embargo, hubo quien pudo tener ayuda, como el caso del tuitero que contó que se había quedado sin poder ir al supermercado y, por tanto, sin comida para sus gats:. "Estaban a las 21 h ya como panteras desesperadas....1000 gracias a los de la puerta 27 que también tienen y me donaron 3 latas".

Servicio público

Allá donde no llegaba la ayuda oficial, que hay que resaltar que fue mucha y eficiente, hubo ciudadanos que colaboraron por el bien común y, por ejemplo, ante la falta de semáforos y el consiguiente riesgo para conductores y peatones, 'armados' con un chaleco reflectante, colaboraron para regular la circulación en los momentos más caóticos.