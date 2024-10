Medios británicos hacen un llamamiento para abandonar Canarias tras el cambio en la UE

Las islas, conocidas por sus playas y clima soleado, solían ser uno de los destinos preferidos para los turistas británicos. Sin embargo, tras el Brexit, estos enfrentan restricciones en el tiempo de estancia en el espacio Schengen, limitándola a los 90 días, lo que complica sus viajes.

Además, el hecho de que los residentes de las Islas Canarias se hayan manifestado en varias ocasiones en oposición al turismo, argumentando que su región "no está en venta" y el aumento de precios en la vivienda, tampoco ha animado a los británicos.

"No es un mensaje contra el turista, sino contra un modelo turístico que no beneficia a esta tierra y que debe cambiarse" afirma un manifestante en Santa Cruz de Tenerife. "Las autoridades deben detener de inmediato este modelo corrupto y destructivo que agota los recursos y precariza la economía. Canarias tiene límites y la paciencia de la gente también", defiende otro. En los carteles de algunos manifestantes se podían leer consignas que decían "No queremos ver morir nuestra isla", "Stop Hotels" o "Canarias no en venta" en contra del "exceso de turismo".

El presidente de las islas, Fernando Clavijo Batlle, afirma que aunque se enorgullece de que su región sea uno de los principales destinos turísticos del país, se necesitan controles mucho más duros, ya que aunque solo cuenta con una población de dos millones de habitantes, el flujo de personas es mucho mayor con la llegada de los turistas.

Además, 'Dublín Live' informó que los viajeros a Tenerife pueden enfrentarse a restricciones inesperadas, como la prohibición de nadar en Playa Jardín, debido a indicios de contaminación, después de realizar pruebas de E. coli que revelaron niveles preocupantes de contaminación, por lo que los visitantes irlandeses que quieran disfrutar de sus aguas ahora deben esperar indefinidamente. Las autoridades, por su parte, han advertido sobre los riesgos para la salud asociados con el agua, destacando una caída en la calidad desde "excelente a insuficiente" en los últimos años.

"Existe evidencia epidemiológica de que esta situación puede provocar síntomas gastrointestinales por la ingesta de agua, así como otro tipo de afecciones como infecciones respiratorias agudas e infecciones de oídos, ojos, fosas nasales y piel", explicó el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.