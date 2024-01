Multa de 100.000 euros al bromista que hizo despegar un caza español

Un joven británico se enfrenta a una dura multa económica después de "hacer una broma" en el grupo de sus amigos durante un viaje que el chico realizó entre Londres y Menorca el 3 de julio de 2022.

La Audiencia Nacional tomará hoy una decisión al respecto durante el juicio después de que el británico enviara una foto al grupo de sus amigos a través de la red social Snapchat, en la que aparecía él con una frase debajo en la que se leía "On my way to blow up the plane (I'm a member of the Taliban)", que se traduciría como "De camino a volar el avión (soy miembro de los taliban).

Este mensaje fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos una vez la aeronave se encontraba de camino, por lo que optaron por notificar de los hechos a las autoridades españolas para que tomaran las medidas pertinentes, siendo esta el despliegue de un caza que escoltó al avión hasta su llegada a la isla.

Finalmente, el vuelo aterrizó sin contratiempos a las 16:44h en Menorca, tal y como estaba previsto, y fue en ese momento cuando la Guardia Civil arrestó al joven por desórdenes públicos, causa por la que se le juzga durante este lunes.

Según informa Europa Press la Fiscalía no pide una pena de prisión para el chico, pero sí una multa que podría superar los 100.000 euros: 22.500€ + una indemnización de casi 95.000€ para el Ministerio de Defensa por los gastos del despliegue del caza.

Pese a lo ocurrido, no hubo que lamentar ningún tipo de contratiempo o fallo en la operatividad y funcionamiento normal del aeropuerto, aunque por extremar las medidas de seguridad, se decidió estacionar el avión en un lugar alejado de la terminal y el resto de aviones.