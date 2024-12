Piden rectificación inmediata de la nueva ley de registro hotelero: "Los verdaderos criminales encontrarán la manera"

La prensa extranjera se hace eco de las quejas y críticas al polémico sistema de registro de viajeros que ya ha entrado en vigor en España el pasado día 2 de diciembre. Así lo recoge el Majorca Daily Bulletin en una información del pasado mes de noviembre, en la que recoge las declaraciones del presidente de Aviba, Pedro Fiol.

Fiol valoró que el impacto sería "muy perjudicial" y por aquel entonces esperaban una orden ministerial que corrija los "errores" del sistema. "Si no lo hace, no nos quedará más remedio que recurrir a la vía judicial", indicó a mediados del pasado mes.

Una postura similar a la que trasladaron también en ese momento desde la confederación nacional de asociaciones hoteleras CEHAT, sosteniendo que los "verdaderos criminales" siempre encontrarán la manera.

"Los piratas pensarán: 'Vaya, esto es un bufé libre'"

Por su parte, el presidente de dicha confederación, Jorge Marichal, afirmó que "los hoteles no son comisarías. Las recepciones no son puestos fronterizos. Y los recepcionistas no deben ser interrogadores formados en los servicios secretos".

También dejó otra reflexión sobre el potencial peligro de dejar la custodia de datos personales en este tipo de empresas, con menor grado de protección ante ataques digitales que las administraciones: "¿Qué podría salir mal con tres años de datos almacenados? Los piratas informáticos de todos los rincones del planeta pensarán: 'Vaya, esto es un bufé libre'. ¿Es esta la seguridad que nos están prometiendo?".