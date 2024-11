Prueba las raciones mejoradas del ejército español y necesita la ayuda inesperada del ejército italiano para acabar

El usuario de TikTok @aruncinante ha publicado un vídeo en el que prueba las nuevas raciones de comida del ejército español y ha encontrado un fallo relevante: ha tenido que echar mano de la inesperada ayuda del ejército italiano.

"Esto es lo que come ahora un soldado del ejército español. ¿Os acordáis del paquete verde de las raciones españolas? Pues eso ha pasado a la historia, porque me han llegado las nuevas raciones. Así que estoy muy emocionado porque tengo aquí el desayuno, el almuerzo y la cena", ha contado en la red social. El usuario ha señalado que el formato ahora es más internacional, "equiparable al de otros muchos países".

A continuación, ha probado la ración del desayuno 1, "ese 1 es el que identifica el tipo de desayuno", ha aclarado. "Además que dice ración liofilizada", ha agregado. Tras esto, lo ha abierto y ha asegurado que "no tiene nada que ver al otro", "es un formato que no conozco, que es totalmente nuevo".

"Tenemos aquí un muesli", ha dicho mostrando la bolsa. "La verdad es que hay cantidad, tiene 600 calorías, viene en un montón de idiomas, pero te viene explicado con dibujos perfectamente. Así que lo vamos a probar ahora". "Las toallitas de celulosa, dos latas de frutos secos, una barrita energética, dos bebidas isotónicas, estas sí las conocíamos, venían en la ración antigua. El desinfectante de manos, también venía, pastillas potabilizadoras, el café instantáneo y el azúcar", ha detallado. "Lo que no viene es la leche en polvo, no sé si este café instantáneo trae su propia leche en polvo. ", ha matizado.

Tras esto, ha sacado una bolsa con "huevos escalfados con verdura". "Es que me parece una maravilla. Eso no lo he probado jamás. Lo que sí nos dice es que le echamos agua caliente. Y aquí no nos traen ningún tipo de instrumento para calentar el agua. Así que la calentaremos nosotros por nuestra cuenta. Deseando de probarlo, ha afirmado. "Bueno, y como no, el chicle", ha apuntado.

"Menos mal que nosotros tenemos de todo y vamos a calentar agua. Que vamos a necesitar mucha agua para el café y para la comida", ha resaltado, y se ha dispuesto a montar un hornillo. "Vamos a llenar el agua para el café, ponemos la pastilla y le metemos fuego. Y a ver cuánto tarda", ha explicado.

"Así que vamos a proceder a preparar el café caliente. Le ponemos el azúcar y el café. El primer fallo que veo, pues que no tiene leche", ha dicho antes de probarlo. Pero tras hacerlo ha sentenciado: "El café solo no le gusta a todo el mundo. Así que yo lo siento mucho, pero yo voy a echarle pasta de dientes". "Le voy a poner leche condensada de la que me sobró de la ración militar italiana", ha aclarado rápidamente. "Claro, es que le ha cambiado hasta el color. Esto es otra cosa. La leche condensada lo mejora todo", ha afirmado.

Y, finalmente, tras probar el resto de productos de la bolsa, ha sacado las conclusiones. "Ha mejorado muchísimo respecto a la ración anterior. Las raciones del ejército español en este caso se han modernizado. El desayuno es mucho más contundente y trae más comida que el anterior", ha asegurado.