Recogida masiva de firmas para que los niños aprendan a hacer la declaración de la renta

En un esfuerzo por mejorar la educación financiera de los jóvenes españoles, Beatriz, madre de dos hijos de 20 y 22 años, ha lanzado una campaña en la plataforma Change.org que ha reunido más de 31.000 firmas. Su objetivo es que las escuelas enseñen a los estudiantes habilidades prácticas como hacer la declaración de la renta y entender conceptos bancarios básicos.

Con el inicio del nuevo curso escolar, Beatriz ha enviado estas firmas a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. En su mensaje, subraya la importancia de revisar el currículo educativo y los contenidos impartidos en las asignaturas que estudiarán los niños y adolescentes este año. Si no recibe una respuesta del Ministerio de Educación en las próximas semanas, Beatriz planea viajar a Madrid para registrar personalmente las firmas y solicitar una reunión, de acuerdo a Change.org.

Beatriz expresa su frustración con el sistema educativo actual, señalando que, aunque los ciudadanos están obligados por ley a presentar la declaración de la renta, no se les enseña cómo hacerlo correctamente. "Me parece vergonzoso, porque estamos obligados por ley a presentarla y nos pueden multar si la hacemos mal, pero curiosamente nadie nos enseña a hacerla bien. Lo mismo con las cosas del banco", comenta.

La preocupación de Beatriz no es solo teórica. Sus hijos a menudo le hacen preguntas sobre cargos bancarios y otros asuntos financieros que ella misma encuentra difíciles de responder. “Mamá, ¿esto qué me están cobrando aquí qué es?; ¿esto lo tengo que aceptar?; Me da miedo que, por falta de conocimiento y en un momento de tantos fraudes y fisuras de seguridad, alguien los pueda estafar”, relata.

La campaña de Beatriz no solo busca enseñar a los estudiantes a hacer la declaración de la renta, sino también a interpretar su cuenta bancaria, preparar un currículum vitae, darse de alta como autónomos y firmar contratos de trabajo o de alquiler. “La información nos hace libres y la falta de la misma nos vuelve vulnerables, porque cuando uno sabe de lo que habla no es tan fácil que le puedan engañar. Quiero que dejemos de ser marionetas, ya vale de aceptar condiciones que otros nos imponen pero que no entendemos”, afirma.

Beatriz critica que los españoles estén obligados a gestionar lenguajes "que son incomprensibles para la mayoría de la población". Exige al Gobierno que enseñe a los ciudadanos a manejarse “desde pequeños”. “No queremos seguir indefensos ante esta y tantísimas otras situaciones cotidianas en las que nos sentimos perdidos por falta de información”, añade.

La madre considera que esta medida "evitaría muchas discriminaciones que dejan atrás a las personas que tienen menos recursos económicos y educativos". La nueva asignatura que propone debería tratar temas como la educación fiscal y financiera, la redacción de contratos y la gestión de incidentes en la vía pública o en el ámbito laboral.