'Regala' su granja de lujo valorada en 1,2 millones de euros: 5.600 metros cuadrados, suelo excelente y un gran problema

Sorprendente anuncio el que llega desde Harpswell Neck Road, en Maine, EEUU. Según ha dado a conocer el tabloide británico Daily Mail, el actual propietario de una granja que adquirió por la friolera de 1,2 millones de euros la 'regala'. No, no es un regalo, pero sí es una oferta a destacar.

El dueño, Mike Maher, compró la granja de 34 acres en 2021 con la intención de ampliar dicha la propiedad de siete acres -unos 28.328 metros cuadrados- en una escuela de negocios y una granja orgánica. Spoiler: salió mal. Su intención era la de combinar en dicho proyecto empresarial vegetales, animales y huertos. Al tiempo de poder presumir de tener uno de los manzanos más antiguos del estado en ese terreno.

¿Solución? Pues un contrato de arrendamiento gratuito de 50 a 100 años a cambio de que alguien cultive la tierra. Es decir, no regala la granja, regala la posibilidad de trabajarla. Pero eso también tiene letra pequeña.

El problema que tiene la granja

La granja afronta una gran traba, en realidad, la afrontará quien acepte trabajarla. "No quiero ganar dinero con esto. Sólo quiero encontrar una manera de asegurarme de que esta granja sea viable para la próxima generación", asegura el propietario, quien no ha ocultado que el nuevo inquilino tendría que pagar por la perforación de un pozo en la propiedad, así como por el cableado eléctrico. Efectivamente, no tiene agua ni luz.

"La tierra de cultivo tiene un suelo excelente (si se hubiera analizado), pero no se ha utilizado como tierra de cultivo en muchas décadas (suponiendo que sean 75 al menos)", aseguró en una publicación en Facebook. "La familia a la que se lo compré no me ha dado la impresión de que haya habido una explotación agrícola intensa. Probablemente tuvieron algunas vacas pastando en algún momento y tenían huertos", apuntó.

'Me encantaría tener un agricultor que esté interesado en tener una mezcla de hortalizas, animales y, posiblemente, huertos frutales en la tierra. Lo ideal sería que fuera de manera orgánica y regenerativa, pero al menos siguiendo prácticas orgánicas", sentenció.