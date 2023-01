Relata lo que le ha hecho su casero para intentar que pague más de alquiler: tiene mucha tela

Tratando el tema del alquiler y las variaciones que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sufrido en los últimos meses, la presentadora de Hoy por Hoy (Cadena Ser), Ángels Barceló, ha querido hacer pública la desagradable situación a la que se ha tenido que enfrentar su compañero Ismael Figueroa cuando la casera le ha "amenazado" con echarle del piso si no consentía una subida de alquiler.

"En noviembre me dijeron que el IPC estaba al 8,9% y me dijo que me subiría el precio porque alquilé la casa en lo peor de la pandemia", ha comenzado explicando el responsable de la parte digital del programa.

Es preciso matizar primero que el Gobierno estableció en enero de 2022 una limitación en la actualización de las rentas del 2%, aun vigente, aunque la subida del IPC fuese mayor, es decir, el arrendador no puede subir el precio del alquiler conforme al incremento del IPC, algo que muchos ya han intentado hacer.

Figueroa ha relatado que, hablando con su casera, le explicó que, "tal y como están ahora los precios", una subida al 8,9% resulta "imposible". Además, "está limitado al 2%" por ley, continuó añadiendo el de Cadena Ser.

Sin embargo, la respuesta siguió sin ser fructífera para él. La conversación, incluso, empeoró, ha dado a entender: "Me dijo 'ni para ti, ni para mí', lo subimos al 5%. Y yo le dije mira, perdóname, pero es que entre el precio de los alimentos, la gasolina, la moto, el gimnasio, mi sueldo... ¿No podríamos aguantar al 2%, ya que está recién firmado el contrato?".

Tras la negativa, Figueroa ha asegurado que sintió la amenaza de su arrendadora: "Y aquí fue cuando me dijo que tenía una hija que a lo mejor iba a necesitar el piso, y todo esto por teléfono. Y le digo, perdona: ¿me estás amenazando? Ella respondió que no, que solo quería que me pensara lo del IPC porque podría ser mi último año (en la vivienda). Me quedé a cuadros".

El responsable digital, resignado tras lo hablado, ha asegurado que está planteándose "aceptar ese 5% debido a cómo está fuera el mercado" por el "miedo" y la incertidumbre que supone encontrar actualmente un piso con una condiciones asequibles.

Como alquiló la vivienda a través de una agencia, se ha puesto en contacto con ellos y esto es lo que ha ocurrido: "Llamé para asegurarme, le pregunté, le pedí consejo y me dijeron que creen que esta propietaria no tiene hijos".

Actualmente, Figueroa está "esperando la llamada" de su casera para que esclarezca si puede seguir viviendo en el piso o si, por el contrario, "es verdad que va a entrar la hija", ha concluido el de Cadena Ser con tono jocoso. En cualquier caso, tendrán que tomar una decisión en las próximas semanas, ha asegurado.