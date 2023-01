Ione Belarra le deja un recado a los ministerios del PSOE al hablar de las viviendas de la Sareb

Salvados, el programa que presenta y dirige Gonzo, ha vuelto a analizar este domingo por la noche el mercado de la vivienda en España. Para ser más exactos, el espacio informativo de LaSexta ha dedicado una hora de televisión a hablar de los precios de los alquileres y la futura Ley de Vivienda que, a pocos meses de que termine la legislatura, sigue sin aprobarse.

Así, después de escuchar los testimonios de sociólogos, asesores inmobiliarios o inquilinos afectados por la subida de los alquileres (algunos gestionados por fondos de inversión, propietarios de buena parte del mercado de viviendas en España), Gonzo ha entrevistado a la Secretaria General de Podemos y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

La ministra, que encabeza el equipo de Unidas Podemos en las negociaciones de la Ley de Vivienda desde noviembre de 2020, ha asegurado que aunque la legislación que se apruebe "no será perfecta para nadie", sí ha admitido que la negociación se encuentra ahora en un momento en el que "sí hay voluntad de acuerdo" entre los encargados de redactar el texto y sus socios de Gobierno.

Un pacto que ha estado lleno "importantes resistencias" del PSOE o de "intereses adyacentes" que han hecho muy difícil la aprobación de la ley, si bien ha afirmado que se ha avanzado "mucho más de lo que le hubiera gustado a la patronal inmobiliaria", ha indicado la ministra.

Precisamente, sobre las difíciles negociaciones, Belarra ha dejado un importante recado para sus compañeros de Gobierno después de que le preguntasen la razón por la que ha sido tan complicado que las viviendas de la Sareb pasen a formar parte del bolsa de vivienda pública en la Ley de Vivienda. "El tema", ha dicho la Secretaria General de Podemos antes de responder.

"No me puedo creer que haya ministerios que hayamos pedido los datos para saber cuántas viviendas tiene la Sareb, dónde están y cómo son y no nos lo hayan dado", ha dicho al ministra antes de puntualizar que "no solo hemos sido ministerios de Podemos". Belarra admite que se trata de una situación que ni ella misma sabe cómo es posible que pueda suceder.

Voluntad para sacar la Ley de Vivienda adelante

Belarra ha reconocido en relación a esta ley que "no es perfecta", al tiempo que ha apuntado que, por tanto, no iba a ser ella quien dijera que "es simplemente la panacea", pero sí que ha incidido en que es "necesaria".

"Incluye la regulación de precios del alquiler, prohíbe la venta de vivienda pública y protege como nunca antes contra los desahucios a las familias vulnerables", ha puesto de relieve al respecto.

Por ello, ha insistido en que lo importante es conseguir que salga adelante ya que "es mejor que haya ley", y ha añadido que "todo el mundo tendrá que ceder", ya que "la ley no es perfecta para nadie, pero hay voluntad de acuerdo".

Según la ministra, UP y PSOE están de acuerdo "en bastantes cosas" y hay elementos "muy positivos" de la ley aunque no es la que le hubiera gustado sacar adelante. "No es la panacea", ha reconocido.

"Con el PSOE hemos armado un consenso que es el que salió en el Consejo de Ministros y estamos satisfechos", ha aclarado. Dicho esto, ha insistido en que el próximo paso es armar una mayoría con los demás grupos parlamentarios que han propuesto "cosas muy sensatas", entre los que ha nombrado a EH Bildu y ERC, como la regulación de precios y la protección de ciudadanos ante los desahucios.

"Hay una parte del PSOE comprometida en que esos avances se den", ha subrayado. Así, preguntada qué pasaría si se agota la legislatura y finalmente esta ley no es aprobada en el Congreso, la ministra ha insistido en que no está trabajando en ese escenario y que la legislatura llegará a diciembre.

"Hay voluntad en el PSOE de sacar adelante esta ley. El Ministerio de Transportes está empujando. Todo el mundo tendrá que ceder, no será perfecta para nadie pero en este momento sí hay voluntad de acuerdo", ha apostillado.

El proyecto de ley de Vivienda tardó en salir del Consejo de Ministros por diferencias entre los dos socios del Gobierno. Llegó al Congreso en febrero de 2022, y tras superar el debate de totalidad en marzo, tardó dos meses en que se diera vía libre a la presentación de enmiendas parciales, y todo pese a que los dos socios del Gobierno pidieron que se tramitara de urgencia.

Y en mayo Unidas Podemos presentó una serie de enmiendas para modificar el texto que habían pactado en el seno del Consejo de Ministros, lo que volvió a paralizar la tramitación del proyecto de ley. En las últimas semanas, parece que se han ido acercando posturas.

Un año después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de vivienda para su tramitación urgente, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana nombró el pasado martes a la ponencia encargada de redactar el informe con las enmiendas que se incorporan de los grupos parlamentarios.

La constitución de la ponencia supone un avance significativo en uno de los procesos de negociación más complejos que ha afrontado el Ejecutivo de coalición esta legislatura para cumplir su compromiso de regular los precios del alquiler.

Un compromiso pactado por el PSOE y Podemos en su programa de gobierno ("poner techo a las subidas abusivas"), que concita el rechazo prácticamente unánime del sector inmobiliario y que ha provocado fuertes tensiones entre los dos partidos durante los últimos tres años por la diferente visión que tienen en política de vivienda.