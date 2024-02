Resurge la vieja estafa telefónica del calendario

El antiguo truco de vender una revista o un calendario falso de alguna institución a modo de estafa llega a la provincia de Granada. Los delincuentes ofertaban en un primer momento espacio publicitario en la revista de la Guardia Civil y ahora la ofertaban para un supuesto calendario.

"Se pusieron en contacto conmigo por teléfono y me dijeron que me llamaban de la Guardia Civil. Me explicaron que era una acción que estaban realizando para elaborar un calendario y que sí queríamos colaborar. Me dijeron que la tarifa para anunciar mi negocio era de 300 euros por página. También me ofrecieron un anuncio a media página por 200 euros", ha declarado Eva, que regenta un negocio de comida en Santa Fe, al periódico Ideal.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"A mí me extrañó que la Guardia Civil hiciera un calendario y llamaran para eso. Les dije que este mes no podía contribuir con esa inversión desde mi negocio porque me había tocado pagar bastantes impuestos del trimestre pasado. Ahí fue cuando no perdieron ni un segundo más y me colgaron directamente", ha indicado la granadina.

La mujer avisó a las autoridades para explicarles lo sucedido, "fue entonces cuando me informaron de que esa acción era una estafa". La Policía Local de Santa Fe también ha difundido la estafa para evitar el peligro de que algún vecino sea engañado.

También se han detectado estafas bajo el pretexto de elaborar una revista para la Policía Local. El espacio publicitario en esta ocasión lo ofertaban por 50 euros. Al no ser una cantidad muy elevada, muchos vecinos cayeron en el engaño, según las autoridades.

"La publicidad fraudulenta en revistas temáticas creadas en muchos casos con la única finalidad de insertar anuncios es un problema ya de muchos años, que afecta a gran cantidad de personas de buena fe que, creyendo hacer un bien para colegios de huérfanos, hermandades, mutuas, fundaciones o al propio cuerpo de seguridad, pagan la cantidad pedida por los estafadores", ha esclarecido la Guardia Civil.