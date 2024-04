Esto es lo que te puede pasar si usas un producto cosmético caducado

En los neceseres de maquillaje suelen guardarse productos que se usan en el día a día y otros tantos que se reservan para ocasiones más especiales o por si algún día van a ser útiles.

Sin embargo, guardarlos durante mucho tiempo y no utilizarlos durante ciertos meses desde que están abiertos puede ser dañino para la piel, ya que los cosméticos y maquillajes tienen una fecha de caducidad concreta.

Según contó Mariona Vila, product manager de la división de maquillaje de Sensilis, en un reportaje de El País "utilizar productos caducados provoca la aparición de gérmenes y bacterias, y disminuye su seguridad. Existe el riesgo de sufrir erupciones cutáneas, infecciones, irritaciones, eccemas, alergias y sensación de ardor al utilizarlo".

Sin embargo, varía mucho si está abierto o no. "Si el maquillaje ha estado cerrado, no habrá problema. Si ha estado abierto durante un tiempo, y el aspecto es bueno, es decir, no está claramente contaminado, no hay problema por usarlo, aunque esté caducado”, explicó Antonio Clemente, dermatólogo miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, en un reportaje de El HuffPost.

Los componentes determinan la duración de los productos. Por ejemplo, las bases sólidas son más duraderas que aquellos cosméticos con base oleosa o acuosa, que tienen una fecha de caducidad más corta.

Los expertos explican que la fecha de caducidad hace referencia a la duración del producto sin abrir y se puede prolongar hasta tres años. Sin embargo, una vez abierto, hay que seguir las indicaciones del conocido como PAO (de las siglas en inglés de Period after opening), con un símbolo de un tarro con la tapa abierta y el número de meses durante los que se pueden utilizar.

Si no tiene fecha de caducidad concreta, se entiende que se puede utilizar incluso después de 30 meses.

A nivel orientativo, esto es lo que duran los productos de maquillaje por tipo: