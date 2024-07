Sanidad obligará a la industria del alcohol a dejar de utilizar el reclamo del "consumo responsable"

El Ministerio de Sanidad ha trasladado al Consejo de Ministros este martes la intención de prohibir, tanto en la publicidad como en sus envases, el reclamo de "un consumo responsable". El objetivo es eliminar la idea de que "beber poco es bueno", según defienden desde el ministerio. "Se acabó el concepto de consumo responsable o moderado", defiende Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

A pesar de que se trata de un proyecto al que aún le queda un largo recorrido y que tendrá que ser refrendado por el Parlamento, el ministerio ya ha expresado que su intención es eliminar cualquier atisbo de que una pequeña cantidad de alcohol es inofensiva para la salud, no solo para los menores, sino también para el resto.

"Hay que desterrar esa idea de que beber poco es bueno, es una falacia no respaldada por la ciencia. No podemos avalar uso de conceptos que van en ese camino" añade. Por su parte, la Federación del vino ya ha anunciado que recurrirá esta medida.

Beber alcohol de forma moderada no aporta beneficios a la salud

Según uno de los estudios en los que se ha basado Sanidad para defender esta medida, publicado esta semana por el Instituto de Salud Carlos III, beber alcohol de forma moderada no aportaría beneficios a la salud, a pesar de lo que tradicionalmente se piensa.

Además, otro de los hallazgos del estudio, es que entre el grupo de las personas que no suelen beber habitualmente, existen bastantes con problemas preexistentes. Esto significaría que no tienen peor salud por no beber, sino que no beben por padecer peor salud.

La Federación Española del Vino hará alegaciones

Entre los opositores a esta norma se encuentra José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV), quien ha afirmado que realizará alegaciones a este punto de la ley, y quien defiende que este reclamo "es un mensaje fundamental" del sector.

"Defendemos el consumo responsable, la formación a la hostelería, que en las catas de enoturismo una persona no beba si va a conducir. Es un mensaje que para todos los socios, para el vino es obligatorio y tiene un fundamento científico", argumenta Benítez, quien también se apoya en otros estudios científicos que defienden el consumo de pequeñas cantidades de alcohol.

Ahora, el Ministerio de Sanidad tendrá que recoger las alegaciones de la industria, de las sociedades científicas y la sociedad civil para poder realizar un nuevo proyecto de forma definitiva y llevarlo al consejo a finales de este año o principios del siguiente. A partir de ahí deberá pasar por el Congreso, donde se espera que haya una tramitación complicada.

Más restricciones

Además de la medida anteriormente mencionada, la nueva normatuva pretende limitar al máximo todo tipo de publicidad de alcohol dirigida a los menores y prohíbe que se pueda consumir en zonas como los colegios o cualquier otro centro orientado a adolescentes, donde no solo tendrán restringido el alcohol los menores, sino también los propios adultos. El objetivo es que el alcohol deje de normalizarse.

Además, la nueva norma también permitiría hacer controles de alcoholemia para verificar si los menores han consumido alcohol, e incluye multas, que podrán ser sustituidas por programas de formación.

Finalmente, la norma también censura que haya anuncios de bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de colegios, institutos u otros centros orientados a menores. Se incluyen en esta norma las sillas y mesas de bares en las que aparezcan marcas de cerveza, o las opciones sin alcohol de las bebidas alcohólicas, como las cervezas 0,0.