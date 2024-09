Si recibes esta multa de tráfico la estafa ha comenzado

Los números que no deberías marcar si no quieres llevarte una sorpresa en la factura.

En los últimos años, las estafas relacionadas con multas de tráfico han aumentado significativamente, afectando a miles de ciudadanos. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido múltiples alertas sobre mensajes fraudulentos que intentan engañar a los conductores haciéndoles creer que tienen multas pendientes. Estos mensajes, que llegan por SMS o correo electrónico, son falsos y buscan obtener información personal o pagos indebidos.

Uno de los métodos más comunes de estafa es el envío de notificaciones falsas de multas. Los estafadores utilizan técnicas sofisticadas para hacer que estos mensajes parezcan legítimos, incluyendo el uso de logotipos oficiales y lenguaje formal. Sin embargo, la DGT ha reiterado que nunca envía notificaciones de multas por estos medios. Es fundamental que los ciudadanos estén atentos y no caigan en estas trampas.

Para verificar si realmente se tiene una multa pendiente, es recomendable utilizar los canales oficiales. Desde noviembre de 2022, las personas jurídicas están obligadas a mantener una dirección electrónica actualizada para recibir notificaciones de multas. Las personas físicas, aunque no están obligadas, también pueden optar por este método para evitar problemas con las notificaciones en papel, que a menudo no llegan a su destino debido a errores en la dirección o ausencia del destinatario.

Las notificaciones en papel, aunque tradicionales, presentan varios inconvenientes. Si el destinatario no está en casa o la dirección es incorrecta, la multa puede no ser recibida, lo que no invalida la sanción. En estos casos, las multas se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un recurso que pocos ciudadanos revisan regularmente. La publicación en el BOE no corrige errores de notificación anteriores, lo que puede llevar a situaciones en las que el afectado no se entera de la multa hasta que es demasiado tarde.

Un reciente fallo judicial ha subrayado la importancia de una correcta notificación. En este caso, una multa fue anulada debido a múltiples intentos fallidos de entrega por parte del correo. La dirección del destinatario figuraba alternativamente como “desconocido” y “ausente”, lo que llevó a que la multa inicial se multiplicara por tres sin que la persona afectada tuviera conocimiento de la sanción ni pudiera defenderse.

Para evitar sorpresas desagradables, es crucial que los ciudadanos revisen regularmente sus notificaciones y utilicen los servicios especializados que ofrecen asesoramiento jurídico. Rosa Moral, abogada del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, destaca la importancia de comprender bien el proceso de notificación para evitar sanciones indebidas. Mantenerse informado y alerta es la mejor defensa contra las estafas y errores administrativos relacionados con las multas de tráfico.