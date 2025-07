Paga 425 euros de alquiler, ahorra 850 euros mensuales y la única pega es que vive bajo tierra y sin luz solar

Una mujer estadounidense de 44 años llamada Caitlin Johnson ha encontrado una auténtica 'ganga' inmobiliaria. Paga 425 euros al mes de alquiler por una propiedad de 111 metros cuadrados en Bakersfield, en el estado de California.

La única pega es que el inmueble en el que vive es realmente un búnker, por lo que se encuentra bajo tierra y no cuenta con luz solar. Pese a ello, la inquilina ha asegurado en declaraciones al New York Post que "merece la pena".

En concreto, el búnker está ubicado en el patio trasero de la casa de una amiga de Caitlin. Su amiga, no quería encargarse del mantenimiento del búnker, por lo que acordó con Caitlin alquilárselo a un precio reducido si lo mantenía en buenas condiciones.

Teniendo en cuenta que el alquiler medio en Bakersfield asciende a unos 1.590 euros mensuales, Caitlin Johnson se ahorra cada mes aproximadamente 850 euros mensuales gracias a vivir en el búnker.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Focus, Caitlin dispone de un dormitorio con baño, una cocina totalmente equipada, un salón, 18 camas adicionales, un cuarto de baño independiente, dos aseos más y una ducha extra.

"Podría comprar cualquier cosa en cualquier lugar, pero mi trabajo cambia constantemente y no tengo ni idea de cuánto tiempo estaré en un mismo sitio", ha explicado Caitlin, quien, no obstante, ha asegurado que el búnker no está destinado a ser su hogar definitivo.