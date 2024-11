Si tienes un CD de estos conocidos grupos de los 80, 90 y 2000, en EE.UU. te lo compran por miles de euros

La irrupción del CD en la década de los ochenta supuso un antes y un después en la industria de la música. El 17 de agosto de 1982, se fabricó el primer álbum de ABBA en este formato, a cargo de la compañía electrónica Philips. El resto, es historia.

Entre los años 1982 y 2007 se fabricaron y vendieron alrededor de 200 mil millones de discos compactos, hasta que comenzara su declive con la aparición del MP3 y otros reproductores de música habituales a día de hoy. La música en streaming ha terminado por casi 'jubilar' este formato, que apenas tiene ya incidencia en las cuentas de resultados de las discográficas.

De hecho, la venta de vinilos en España superó a la de CDs en 2023, aportando el 56,2% de las ventas físicas con unos ingresos de 14,4 millones de euros, y creciendo sobre el mismo periodo de 2002 un 6,32%. Los compact disc, por el contrario, se vendieron un 1,32% menos que en el mismo periodo de 2022, aportando 11 millones de euros que configuran el 42,9% de los ingresos del mercado físico.

Pero si todavía tienes un montón de CD guardados en su casa sin saber qué hacer con ellos, debe estar muy pendientes porque algunos de los editados en los años 80, 90 y 2000 ahora tienen mucho valor.

MyLondon.news ha señalado en un artículo cuáles son los que más cotizan en el mercado de segundo mano. El primero es The Future of Rock and Roll de Bruce Springsteen, que The Boss lanzó en 1988 como un disco doble sólo promocional en Japón. Debido a que es tan difícil de encontrar hoy en día, vale alrededor de Introduzca texto aquí,400.

Otra colección exclusiva de Japón a la que hay que prestar atención es My Name Was Prince de Prince. En 1993, The Purple One lanzó sólo 50 copias para promocionar su álbum The Hits/The B Side. Si tienes la suerte de encontrar uno, que sepas que vale más de 6.000 dólares.

En 1998, una banda recién formada llamada Coldplay vendió 150 copias de un EP al que llamaron The Safety. También donaron alrededor de 350 a amigos, familiares y ejecutivos de sellos. Hoy en día, un ejemplar de The Safety vale casi 2.000 dólares.

En 1993, Nirvana lanzó In Utero y al año siguiente lanzó un single llamado "Pennyroyal Tea", una versión alternativa de la canción de In Utero. Salió en abril, pero ese mismo mes murió el cantante Kurt Cobain y el CD fue retirado del mercado; sin embargo, todavía quedan algunas copias por valor de unos 2.500 dólares.

Se han publicado también muchos CD con música de Michael Jackson a lo largo de los años, pero uno del que quizás no hayas oído hablar es el sencillo Smile. En 1997 se publicó sólo en Austria, pero luego fue cancelado y nunca más se publicó. Sólo quedan unos pocos discos y se venden por casi 2.000 dólares.

Otro conjunto valioso es Sound + Vision de David Bowie, que salió a la luz en 1989. Sólo se lanzaron 350 copias de la compilación, con 49 pistas, un disco de vídeo, un folleto de 72 páginas y una caja de madera y abedul. En 1990 se lanzaron algunas copias más. Pueden costar entre 70 y 400 dólares.

Así que revisa bien tu colección de CD's para ver si, con suerte, tienes alguna de estas grandes joyas.