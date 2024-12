Susto tremendo para más de 280 pasajeros en pleno vuelo con destino España

El pasado jueves, un avión de Air Europa tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de experimentar una situación angustiosa que gracias a la rapidez del piloto pudo solventarse sin lamentar daños mayores.

El vuelo, con 284 personas a bordo y que partía desde Córdoba (Argentina) en dirección a Madrid, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Asunción (Paraguay) después de que el piloto notificara que había un "bajo nivel de aceite" en uno de los motores.

Afortunadamente, la situación no fue a más y tan solo quedó en un mal trago, aunque pudo ser mucho peor de no ser porque el aeropuerto Silvio Pettirossi se encontraba muy cerca del lugar donde el piloto advirtió que algo no iba bien.

El avión, que era un Boeing 787 800 tuvo que aterrizar a las 15:31 en el país paraguayo, y fue catalogado como una "alerta de emergencia" por las autoridades aeronáuticas del lugar, según confesó Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la Dinac a EFE.

Tras ello, el vuelo se canceló y todos los viajeros tuvieron que ser trasladados a un hotel en Asunción por lo ocurrido, afirmó Aguilar, quien también dijo que el vuelo se encontraba en ese momento sobrevolando terreno brasileño.

Por último, el portavoz agregó que "gracias a Dios, todo está tranquilo, todo está bien", y aseguró que ninguno de los pasajeros sufrió ninguna lesión.