Toda la verdad sobre el dinosaurio venenoso de Jurassic Park que tantas pesadillas te generó

El Dilophosaurus wetherilli, un dinosaurio terópodo que vivió hace aproximadamente 183 millones de años durante el periodo Jurásico, ha sido objeto de numerosos estudios y representaciones culturales. Este dinosaurio, cuyo nombre significa “lagarto de dos crestas”, fue uno de los primeros grandes depredadores de su tiempo, aunque su tamaño era relativamente modesto en comparación con algunos de los terópodos que vendrían después. Con una longitud de aproximadamente 7 metros y un peso de alrededor de 400 kilogramos, el Dilophosaurus era un cazador ágil y eficiente.

A pesar de su fama en la cultura popular, especialmente por su aparición en la película “Jurassic Park” de 1993, muchas de las características atribuidas a este dinosaurio en la ficción no tienen base científica. En la película, el Dilophosaurus es representado como un dinosaurio pequeño con la capacidad de desplegar un collar extensible y escupir veneno, características que no están respaldadas por evidencia fósil. Estas adiciones fueron puramente imaginativas y no reflejan la realidad de este fascinante animal.

El Dilophosaurus tenía un par de crestas longitudinales en su cráneo, que probablemente utilizaba para exhibiciones visuales, posiblemente relacionadas con el reconocimiento de especies o la selección sexual. Estas crestas eran demasiado frágiles para ser utilizadas en combate, lo que sugiere que su función principal era más ornamental que defensiva. El cráneo del Dilophosaurus era grande en proporción a su cuerpo, pero delicado, con un hocico estrecho y una mandíbula superior que presentaba una brecha característica detrás de la primera fila de dientes.

Los dientes del Dilophosaurus eran largos, curvados y comprimidos lateralmente, con los dientes de la mandíbula inferior siendo significativamente más pequeños que los de la mandíbula superior. Esta configuración dental sugiere que el Dilophosaurus era un depredador especializado, capaz de cazar y consumir una variedad de presas, desde grandes animales hasta peces más pequeños. Su cuello largo y sus vértebras huecas y ligeras le proporcionaban una gran flexibilidad y agilidad, características esenciales para un cazador activo.

Los brazos del Dilophosaurus eran poderosos, con manos que presentaban cuatro dedos, el primero de los cuales era corto pero fuerte y terminaba en una gran garra. Los dos dedos siguientes eran más largos y delgados, con garras más pequeñas, mientras que el cuarto dedo era vestigial. Esta estructura de las manos sugiere que el Dilophosaurus utilizaba sus extremidades delanteras tanto para capturar presas como para manipular objetos en su entorno.

El esqueleto del Dilophosaurus muestra varias adaptaciones que le permitían ser un cazador eficiente. Sus patas traseras eran grandes y robustas, con un fémur más largo que la tibia, lo que le daba una gran fuerza y estabilidad al correr. Los pies del Dilophosaurus tenían tres dedos bien desarrollados con grandes garras, siendo el tercer dedo el más fuerte. Esta configuración le permitía moverse rápidamente y con agilidad, una ventaja crucial para un depredador.

El Dilophosaurus fue descubierto por primera vez en 1942 en la Formación Kayenta en Arizona, Estados Unidos. Los primeros especímenes fueron descritos en 1954, pero no fue hasta una década más tarde que el género recibió su nombre actual. Desde entonces, se han encontrado varios otros especímenes, incluyendo algunos en China, que han ayudado a los paleontólogos a comprender mejor la biología y el comportamiento de este dinosaurio.

A lo largo de los años, el Dilophosaurus ha sido clasificado en varios grupos de terópodos, reflejando la evolución del conocimiento paleontológico. Inicialmente considerado un celofisoideo grande, estudios más recientes sugieren que podría estar más estrechamente relacionado con los terópodos tetanuros. Esta re-evaluación ha llevado a una mejor comprensión de su lugar en el árbol evolutivo de los dinosaurios.

El Dilophosaurus es un dinosaurio que, a pesar de su representación ficticia en la cultura popular, sigue siendo un objeto de fascinación y estudio en la paleontología. Su combinación de características físicas y adaptaciones lo convierte en un ejemplo intrigante de los primeros grandes depredadores del Jurásico.