Trabaja en IKEA y con cada hijo le ha venido un ascenso

Belén Frau es la directora de comunicación global en Ikea desde hace dos años. Nacida en Bilbao en 1974, entró a formar parte de la multinacional sueca en 2004. Comenzó como responsable de departamento en Barakaldo, pero con cada hijo que ha tenido le ha venido un ascenso debajo del brazo.

La directiva ha concedido una entrevista a El Economista, en la que ha hablado sobre sus casi veinte años trabajando en Ikea. Cree que el secreto de su éxito profesional son "las 3 'C': curiosidad, coraje y aprendizaje continuo". Y está claro que funciona porque ha conseguido llegar a lo más alto.

Rompiendo el techo de cristal

Belén Frau se considera afortunada por no haberse encontrado grandes barreras. "Cada vez que he tenido un hijo, y tengo tres, me han ofrecido un puesto mejor", explica. De modo que deja claro que en la multinacional sueca se prioriza el buen trabajo frente al sexo de los trabajadores.

Sobre si una multinacional extranjera ofrece más oportunidades para alcanzar puestos de dirección, Frau es clara: "las corporaciones multinacionales como Ikea a menudo cuentan con políticas e iniciativas para promover la igualdad de oportunidades y la diversidad e inclusión".

Además, en su empresa hay una iniciativa que destaca sobre el resto, Bloom, que se trata de un programa de aceleración para formar a personas con potencial para que sean directores de mercado en tres años.