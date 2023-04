El truco de la botella de agua con el que te ahorrarás varios euros en el aeropuerto 

Ir al aeropuerto se ha convertido en una acción de riesgo para aquellas personas que todavía no han comido o que tienen pensado desayunar tras pasar los controles. Pero, el principal conveniente, sus altos precios, dejan con la boca abierta a más de uno.

Una de las cosas que suele ser habitual antes de coger un avión es la de comprar una botella de agua antes de subir a bordo del avión y así no pasar sed durante el viaje.

Algunos pasajeros tratan de intentar pasar sus bebidas a través de los controles de los aeropuertos, pero, a falta de que cambie la normativa, todavía sólo se permiten 100 mililitros de líquidos, por lo que, en muchas de las ocasiones, las botellas con más cantidad se acaban tirando a la basura.

Parece que puede ser una estrategia para acabar gastándote el dinero en sus tiendas, pero, lo cierto es que a la usuaria de TikTok @carmen_iri, tras cobrarle cuatro euros por una botella de agua, una trabajadora le ha terminado contando un sencillo truco.

"4,25 euros por esta botella de agua. A la chica que me lo ha vendido le he dado tanta pena que me ha dado un truco para la próxima vez que quiera venir y no gastarme un riñón en agua", ha explicado.

"Yo no lo sabía, pero se ve que, si vienes al aeropuerto con una botella vacía, puedes pasar el control perfectamente y luego te vas al lavabo y ahí hay fuentes dónde puedes rellenar el agua".