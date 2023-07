El truco para quitarte la arena en una playa sin duchas

Ir a la playa no siempre es tan idílico como parece. Tras una jornada entre el agua y la toalla, el cuerpo se llena de sal y, cómo no, de arena. Y hay quien odia tener esos granitos dorados pegados al cuerpo y va directo a las duchas de la playa. Pero hay algunos lugares donde no existen estas facilidades.

La tiktoker Saray López (@mamadejohannaychloe) utiliza un truco infalible para quitar la arena del cuerpo en las playas donde no haya duchas cerca. Consiste en llevar en la mochila de la playa un bote de polvos de talco y esparcir un poco sobre las piernas y los brazos. Al frotar, la arena desaparece.

Pero, lo mejor de todo, es que no vuelve a pegarse al cuerpo la arena porque el talco absorbe la humedad. Y, aunque se quede la piel blanquecina, una vez llegues a casa puedes lavarte y quitar los restos.

El vídeo tiene ya dos millones de reproducciones y más de setenta mil 'me gusta', además de casi quinientos comentarios. Entre ellos hay muchos haters de este truco, que son partidarios de frotarse las piernas hasta dejarlas rojas si hace falta para retirar toda la arena.

Pero hay un comentario que da en el clavo: "Todos los que dicen que con agua se va, luego van andando como pingüinos hasta el coche para que no se les vuelva a pegar. Con el talco ya no se pega", asegura un usuario. Y Saray López, la creadora del vídeo, le confirma que precisamente por ese motivo lo usa.