Tu dedo meñique dice mucho más de tu identidad de lo que podías imaginar

Más largo, más pequeño, más gordo, más delgado. Hay muchos tipos de dedos meñiques, pero lo que quizás no sepas es que su tamaño y anchura dicen mucho más de tu personalidad de lo que podrías llegar a imaginar.

De la misma forma que sucede con las cejas, la forma de las orejas y otras partes del cuerpo, este dedo revela secretos ocultos de tu forma de ser que igual no has reparado o si sí, no habías encontrado una relación.

De este forma, a través de este test visual, tienes que identificar el tamaño de tu dedo meñique. Hemos de decir que la prueba no tiene ninguna base científica y el resultado lo tienes que interpretar en su justa medida.

¿Cuál es tu dedo meñique?

A continuación tienes que observar estas tres imágenes y ver cuál es la que se identifica más con tu dedo meñique. Selecciona la letra y desliza el cursor hacia abajo para conocer el resultado de tu elección.

Acertijo visual de los dedos meñiques

Los resultados son...

Si has escogido la opción A, eres una persona reservada, cerrada e introvertida. Muestras una apariencia fría, independiente y algo arrogante, pero es únicamente porque te cuesta abrirte a los demás. Es fácil que te saquen de tus casillas, tienes poca paciencia, pero una vez que te quitan las capas y te conocen de verdad, eres una persona cálida, sincera y auténtica que se preocupa por los demás.

Si la tuya es la imagen B, enhorabuena, eres una persona leal y sensible. Te gusta mucho estar en pareja y uno de tus retos vitales es aprender a estar a gusto contigo mismo en soledad. Sueles apasionarte por las cosas, te comprometes, eres un amigo fiel y un buen compañero de trabajo. Rindes bien bajo presión.

Por último, si has identificado tu meñique con la imagen C, eres la alegría de la huerta, una persona optimista y nada rencorosa. Tu batería es doble, parece que nunca se te acaban las pilas. Disfrutas de tu zona de confort, te sientes a gusto siendo escuchado y atendido. Tu reto pasa por escapar un poco de la rutina y atreverte a hacer cosas nuevas.