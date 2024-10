Un acusado reconoce que descuartizó en España a su expareja y tiró los restos al mar

El hombre de nacionalidad colombiana que está siendo procesado en España, acusado del asesinato de su expareja, ha admitido este miércoles que asfixió a la mujer, de su misma nacionalidad, cuando se encontraba de espaldas y que después la decapitó y descuartizó con un cúter, arrojando los restos al mar. También reconoció haber realizado una incisión en el abdomen de la víctima para que el cuerpo no flotase y se hundiera.

Algunos de los restos aparecieron el pasado 8 de enero de 2023 en una playa de Marbella, en Málaga. "Yo no lo planeé, no tenía nada previsto, fue algo momentáneo, un impulso" afirmó al fiscal en sus preguntas, asegurando que no cometió el crimen con premeditación, según recoge 'EFE'.

El fiscal solicita 25 años de prisión por un delito de asesinato con el agravante de parentesco. Además, pide nueve meses de prisión por quebrantamiento de condena, ya que no podía acercarse o comunicarse con la víctima, Natalia, una mujer de 46 años y enfermera de profesión.

Según ha defendido el acusado a las preguntas del jurado popular, la razón por la que llevaba el cúter, era porque es instalador de pladur y para él se trata de una herramienta de trabajo. El cadáver fue hallado decapitado, sin manos y con una herida grande en el abdomen, que el fiscal cree que realizó el acusado para que el cuerpo no saliera a flote y pudiese ser reconocido.

El hombre, de 45 años, había tenido una relación sentimental con la mujer durante siete meses. El día que aparecieron parte de sus restos, los familiares denunciaron la desaparición. La víctima había denunciado previamente al presunto agresor por malos tratos después de separarse de él.