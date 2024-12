Un conductor llena su coche de guirnaldas navideñas y lo paran en un control: el desenlace le descoloca por completo

Susto el que se llevó un joven francés de 23 años durante uno de los habituales controles de tráfico navideños. Kyllian conducía su Seat de Brienne-le-Château a Creney-près-Troyes, ambas en la localidad gala de Aube, cuando unos sorprendidos gendarmes le dieron el alto en una rotonda. Tanto que hasta comenzaron a sacarle fotos al coche.

La sorpresa provenía de la decoración a la que el joven había sometido el vehículo. Guirnaldas y luces navideñas. Ah, y un elfo. Así lo recoge France 3 en una información en la que se recoge que los agentes cambiaron rápido el entusiasmo por la severidad. Le pidieron que lo quitase todo.

"También compré un convertidor para enchufarlo al encendedor, por 50 euros. Y un elfo bromista", lamenta Kyllian, quien puntualiza que "hice todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien arreglado, que no parpadeara. Todas las luces estaban apagadas. En la carretera, la gente parecía muy feliz".

"Estuve 30 minutos quitándolo todo. Incluso el duende de delante"

Con todo, logró irse sin una multa, pero se sorprendió con lo ocurrido cuando llegó a su destino. El coche quedó bajo control policial de unos agentes que hasta le felicitaron por el ingenio decorativo. "Uno de ellos corrió hacia mí para que parara. Eran tres, tomaron fotos, dijeron que era genial y que era una gran idea", recuerda, para adelantar que luego volvió a darse una situación contradictoria.

"También dicen que no me dejan salir hasta que esté todo quitado. Estuve 30 minutos quitándolo todo. Incluso el duende de delante, en el logo de Seat, no lo pude dejar. No es muy bonito. Tuvieron que darme su cuchillo para que me lo quitara y estaba un poco roto...", rememoró.

La cosa no quedó ahí, y de las preguntas sobre su originalidad se pasó a otras... de carácter técnico. "Me quedé un poco con la policía, hablamos. También querían saber todo sobre el coche, la inspección técnica, el seguro... Por eso no entiendo por qué me dicen que es genial hacer eso después", sentencia el joven.