Un dentista desmonta el mito de que el chicle quita el mal aliento y apunta a esta solución definitiva

La halitosis es un problema común para gran parte de la población. Una condición que puede llegar a dar vergüenza o incluso ansiedad a aquellas personas que lo padecen y son conscientes de ello.

Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), un 30% de los españoles en edad adulta sufre de halitosis o mal aliento, siendo la incidencia de este signo clínico igual entre mujeres y hombres.

Pero, ¿qué es lo que produce ese mal aliento tan incómodo? El dentista Edwin Winkel, de 69 años, se ha dedicado durante las últimas dos décadas de su vida a ayudar a las personas a deshacerse del mal aliento. "Vi tantos errores en su tratamiento que fundé una consultoría online para compartir la información correcta con todo el mundo", asegura en una entrevista a ad.nl.

Encontrar la verdadera causa del mal aliento es el primer paso del tratamiento. Cualquiera que fume o coma comida picante sabe de dónde viene ese olor en la boca. Otra causa común del mal aliento es una higiene bucal inadecuada. "Esto puede provocar que se desarrolle una biopelícula en los dientes y la lengua que contiene bacterias que producen compuestos de azufre", asegura.

Los problemas estomacales e intestinales también pueden provocar mal aliento, aunque según el especialista, estos casos son los menos frecuentes.

Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer contra el mal aliento? El doctor da tres consejos:

1. Abordar la inflamación

Haga que su dentista o higienista dental le revise los dientes y las encías. “Abordar cualquier inflamación suele ser una solución. Al limpiarte los dientes, presta también atención a la lengua. Puedes eliminar muchas bacterias con un raspador de lengua”.

2. No busques refugio en caramelos o chicles

Los caramelos y los chicles no actúan contra el mal aliento, afirma Winkel. “El gusto y el mal aliento no tienen nada que ver entre sí. Me molestan mucho los anuncios de caramelos que dicen darte un sabor agradable y un aliento fresco. Es posible que puedas enmascarar el olor por un tiempo, pero no es una solución”.

3. Acudir al hospital

Si su higiene bucal es buena pero el mal aliento persiste, un examen más detallado en el hospital puede aclarar su origen. "Los especialistas pueden comprobar si la causa puede ser problemas estomacales o intestinales, y el departamento de genética puede investigar si puede haber una anomalía genética".