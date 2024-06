Un desconocido queso del Mercadona enloquece a la comunidad argentina 

La usuaria de TikTok @valenbarrera82 ha lanzado en la red social un efusivo agradecimiento a quien ha hecho viral un queso de Mercadona que está haciendo las delicias entre los argentinos que viven en España.

"Yo de verdad, agradezco a la persona que hizo viral este queso de Mercadona y dijo que era parecido al queso cremoso de Argentina. Desde que llegué a Valencia que estoy buscando un queso y literalmente no encuentro ninguno que me guste porque cuando los caliento o cambia el gusto o la textura o no sé qué", ha contado.

A continuación, la usuaria ha asegurado: "Y este chicos, es el verdadero queso cremón". Se trata del queso Arzúa-Ulloa de vaca Punteiro y se puede encontrar en Mercadona por unos siete euros cada unidad, que tiene un peso aproximado de 780 gramos.

"Ni siquiera le cambia el gusto", ha expresado la usuaria. "O sea, lo cocinas y sigue teniendo el mismo gusto. O sea, bendita fue la persona que lo descubrió y lo hizo viral en TikTok porque de verdad estoy muy agradecida. Qué buen queso. Si estás en Valencia o en España y no encontrás queso, cómprate este porque te juro que es un elixir", ha concluido en la red social.