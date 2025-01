Un español se adentra en el tramo de territorio ruso de forma ilegal: "No puedes parar, tienes que circular"

JOEL CARILLET VIA GETTY IMAGES

Hay una carretera en Estonia que atraviesa su frontera con Rusia, pero sólo recorre una distancia de un kilómetro. Ruteando con Marco, un usuario de Tik Tok con más de 200.000 seguidores, ha compartido su experiencia en el lugar. Su publicación fue grabada de forma ilegal, puesto que sólo se puede ingresar en este territorio en coche.

"Este cartel de aquí me indica que estoy a punto de entrar en territorio ruso de forma ilegal. Me encuentro en la región de Setomaa y una de las curiosidades de esta región es que ha sido dividida entre Europa y Rusia", relata él mismo en su post. "Hay un tramo de carretera que estando en territorio europeo pasa por territorio ruso, pero aquí no necesitas ningún visado, como es habitual si vas a entrar a Rusia. La distancia es de sólo 1 kilómetro".

El tiktoker informa que está prohibido cruzar caminando e "incluso", pararse con el coche. "Simplemente, tienes que seguir sin pararte en ningún momento". Aunque él mismo graba el vídeo en el tramo prohibido. "Esta es una de las curiosidades que hoy en día quedan en Europa, y más con la tensión que se respira entre rusos y europeos debido a la situación de la guerra con Ucrania".

Entre el centenar de comentarios de la publicación, muchos usuarios se han quejado que el creador de contenido no concrete que Rusia es también Europa. "Rusia es un país transcontinental, pero en este caso, el territorio ruso del vídeo en europeo", dice un internauta. "A ver si aprendemos geografía. Rusia también es Europa. Es euroasiático", dice otro.