Un experto alerta de la bomba de la Segunda Guerra escondida que de explotar podría causar un tsunami en Europa

Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

El SS Richard Montgomery era un buque de los Estados Unidos pensado para participar en la Segunda Guerra Mundial y ahora es una mina explosiva hundida en un banco de arena en la desembocadura del río Medway, al este del Reino Unido. En su interior, según el Gobierno británico, alberga todavía 1.400 toneladas de explosivos.

La historia de este buque la recoge ahora Xataka, donde cuentan lo insólito de su hundimiento. El Montgomery no sufrió ningún ataque, solamente lanzó su ancla en un lugar poco profundo. Cuando quiso levarla, ya no había manera. No solo había encallado sino que poco a poco comenzó a hundirse.

El mayor problema es que a pesar de que se ha podido retirar gran parte de su carga, todavía tiene 1.400 toneladas de explosivos. Si llegaran a explotar, explican en Xataka citando a New Scientist, se podría producir "una de las mayores explosiones no nucleares del mundo" que podría derivar en un "maremoto" o "pequeño tsunami".

Pese a ello, el Gobierno británico insiste en que el riesgo de una explosión es remoto, si bien considera "prudente monitorear" el naufragio. No vaya a ser.