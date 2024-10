Un pescadero queda encerrado en su supermercado por la noche e implora ayuda: "Me saludaban desde la ventana"

Eran poco antes de las nueve de la noche del pasado lunes 7 de octubre cuando Marc R., pescadero de uno de los supermercados Monoprix de Niza, quedo atrapado durante horas.

"Cerraron las persianas y las puertas de emergencia antes de las 9 de la noche, hora a la que termino, y para cuando me estaba cambiando, apagaron las luces", relata el empleado en declaraciones al periódico francés Nice Matin.

Después de quedarse atrapado en la tienda, contactó con los servicios de emergencia de la ciudad, pero tras varios intentos no sirvió para nada.

"Llamé a los bomberos, me dijeron que llamara a la policía. Llamé a la policía, me dijeron que llamara al supermercado, pero el número no funcionó. Volví a llamar a la policía, me colgaron", critica.

Tras varias horas sin respuesta, el empleado cuenta a través de un vídeo en TikTok que desesperó. "Estuve paseando de un lado a otro en las tiendas. Camine hasta la puerta, y a través de las ventanas, los transeúntes, me saludaban".

"Vino uno de mis compañeros. Trató de llamar a seguridad y poco a poco, gracias al boca a boca, me liberaron", cuenta Marc.

Marc R. pide ahora a los propietarios del supermercado que se disculpen, porque "no es un perro". "Me dijeron que me iban a pagar horas extras por la noche. Quiero que se disculpen y vean con un abogado qué se puede hacer", explica.

En total, este pescadero estuvo atrapado en la tienda durante cuatro horas. "No podía respirar, estaba débil, habían apagado el aire acondicionado", declara.

Monoprix se disculpa

Después de la presión y las exigencias de Marc R., Monoprix ha pedido disculpas. En un comunicado, la cadena de supermercados francesa afirma que "mientras nuestra tienda cerraba a las 9 de la noche, un empleado temporal escapó a la vigilancia del supermercado durante su ronda de cierre".

"Mostrando paciencia, no mostró signos de preocupación. Pedimos disculpas por este incidente", concluye.