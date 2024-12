Un prestigioso abogado rompe el mito del envío de correos electrónicos durante una baja laboral

Lifestock via Getty Images

Un prestigioso abogado ha puesto el foco en una duda cada vez más frecuente en los últimos tiempos, teniendo en cuenta el papel cada vez más importante que juegan las nuevas tecnologías y lo digital en nuestro día a día en el trabajo. Según el puesto y el sector, claro.

Por este motivo, acostumbran a surgir incógnitas en algunos trabajadores como qué pasaría si estando de baja laboral, se siguen recibiendo correos electrónicos de la empresa. A priori, podría decirse que se entra en conflicto con la propia naturaleza de la baja médica, destinada a la recuperación de la persona, por lo que no puede realizar ningún tipo de actividad laboral en esta situación.

Con todo, en ese escenario influyen distintos factores, como el que expone el prestigioso jurista Nicolás Martín en una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-. Indica que "el derecho a la desconexión digital no implica que esté prohibido enviar emails fuera de jornada laboral".

"Enviar mails durante la baja..."

El experto señala que lo que incide es "que la trabajadora no tiene obligación de responderlos". En esa línea desgrana que "así, enviar mails durante la baja por IT no vulnera necesariamente el derecho a la desconexión" y adjunta la base legal en la que se apoya su argumentación: una sentencia del Superior madrileño, "TSJ MAD 26/06/2024".