Una experta echa por tierra los remedios caseros para eliminar las garrapatas: "Si lo haces mal vomita en tu cuerpo todos los virus y bacterias que tenga"

Si en algún momento han tenido la desgracia de ser atacados o mordidos por una garrapata, tenemos que decirles que hay un truco muy eficaz para deshacerse de ellas, y que nada tiene que ver con las creencias populares o recomendaciones caseras que, lejos de ayudar, pueden suponer graves problemas.

Recientemente, una entrevista de la cuenta de Instagram @pocastlahoguera a la experta Marisa García Alonso, ha revelado cuál es el mejor truco para hacer frente a esta molesta presencia. Como decimos, a diferencia de lo que se puede creer acerca de trucos caseros como el de utilizar aceite, gasolina o alcohol, la clave está en otra herramienta: unas pinzas.

Y es que, de acuerdo con García Alonso (@marisagalonso), especialista en análisis clínicos, hay un error que casi todo el mundo comete en esta situación, y ese es el de aplicar productos sobre la garrapata con el objetivo de que se suelte.

Sin embargo, esto no es nada útil y como se suele decir, pueden hacer que 'el remedio sea peor que la enfermedad'. Así, explica que "a una garrapata no se le echa aceite ni gasolina. No se le echa nada de nada", asegura la experta.

Como alternativa, ofrece una opción mucho mejor: utilizar unas pinzas especiales en forma de V. Según señala, estas están pensadas para retirar al parásito de una forma fácil y sin ejercer presión sobre él, ya que en ese punto está el problema: apretarlo tanto que 'explote' y libere todas las sustancias que se encuentran en su interior: bacterias, virus, etc.

Este asunto no es cosa menor, ya que un mal movimiento puede acarrear graves problemas de salud y enfermedades. Esto puede ocurrir si se aplica una fuerza desmedida con los dedos o si se aplican productos que estresen a la garrapata, y a que pueden liberar patógenos a nuestro cuerpo.

"Como se te ocurra intentar quitarla con los dedos, echarle cosas varias para ver si se asfixia... esa garrapata se va a estresar y va a empezar a vomitar bacterias y virus a tu cuerpo, todas las que tenga", afirma.

En cambio, con las pinzas, prácticamente sin tocar su cuerpo, sale sola", argumenta. Todas estas declaraciones fueron compartidas en el podcast citado anteriormente, y sus palabras han llegado a miles de personas, que han reproducido las imágenes.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.