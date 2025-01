Un pueblo del país vecino de España prohíbe a sus vecinos enfermar: "Deben descansar la mayor parte del tiempo"

El primer edil de una pequeña localidad italiana, Belcastro, anunció un decreto bastante peculiar y sorprendente: prohibió a sus vecinos enfermar. Evidentemente, esto tiene una explicación y no todo es como parece, ya que, como es lógico, enfermar o no hacerlo no depende de uno mismo, sino de infinidad de factores externos.

EL motivo de esta sorprendente orden 'impuesta' por el alcalde, Antonio Torchia, responde a la falta de cobertura sanitaria del municipio calabrés, y con esta orden, el máximo dirigente de la localidad pretende provocar a las administraciones competentes para que aseguren un servicio médico acorde a las necesidades de sus vecinos.

Así, el ordenamiento de "evitar contraer cualquier enfermedad que requiera asistencia médica, especialmente una emergencia", cuenta con una evidente dosis de "ironía", tal y como afirmó Torchia ante la televisión local.

Un problema añadido para este pequeño municipio de 1.300 habitantes es el de que la mitad de su población la conforman personas mayores, y denuncian que tan solo hay un centro de salud que casi siempre está cerrado, además de que los médicos de guardia no suelen estar disponibles los fines de semana, días festivos o fuera del horario laboral.

El alcalde también denuncia que el servicio de urgencias más cercano se encuentra a 45 kilómetros del municipio, en la ciudad de Catanzaro. Esta fue una de las razones que obligó a Torchia a "adoptar un acto urgente e inaplazable de carácter precautorio".

“Esto no es solo una provocación, la ordenanza es un grito de ayuda, una manera de arrojar luz sobre una situación inaceptable”, afirmó Torchia a los medios locales. Por este motivo, demandó "no incurrir en conductas que puedan resultar nocivas y evitar accidentes domésticos", además de "no salir de casa con demasiada frecuencia, ni viajar ni practicar deporte, y descansar la mayor parte del tiempo".

La ordenanza, que por el momento se desconoce cómo se aplicará, si es que se aplica, permanecerá en vigor hasta que se abra el centro de salud de la localidad con cierta regularidad.

De hecho, cuando periodistas de la CNN acudieron a Belcastro para realizar un reportaje, el alcalde les animó a "vivir una semana en nuestro pequeño pueblo y traten de sentirse seguros sabiendo que en caso de emergencia sanitaria la única esperanza es llegar a tiempo a Catanzaro. Pruébenlo y luego me dirán si esta situación les parece aceptable", denunció Torchia.

Por otro lado, hay que destacar que Calabria es una de las regiones más pobres de Italia, y atraviesa un grave problema de despoblación y envejecimiento de la misma, lo que provoca que los recursos en todos los sentidos sean cada vez más insuficientes y precarios.

Pero el problema no es algo único de Belcastro, sino que infinidad de pueblos se encuentran en la misma situación: "Soy una gota en el océano", aseguró Torchia, quien reconoció que existen muchos pueblos que atraviesan una situación idéntica.